Prevenção: SECRETARIA DA SAÚDE DE FOZ RECEBE NOVAS DOSES DE VACINA CONTRA A COVID

A Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu informa que recebeu, nesta segunda-feira (20), 2.420 doses de vacina contra a Covid-19.

Destas, 420 são doses da vacina Pfizer, destinadas às crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme o calendário nacional de vacinação infantil. As demais 2 mil doses são da vacina Zalika, para pessoas com mais de 12 anos de idade.

Em virtude da quantidade de doses da vacina Pfizer, destinadas às crianças, a Secretaria da Saúde fará a aplicação em cinco unidades de saúde do município: Cidade Nova, São João, Morumbi 2, Vila Yolanda e Profilurb 2. A medida é necessária para que não haja perda de doses, uma vez que, quando o frasco é aberto, deve ser utilizado em até 12 horas.

Já as doses da vacina Zalika, destinadas às pessoas acima de 12 anos (grupos prioritários, gestantes e idosos), estarão disponíveis em todas as 29 unidades básicas de saúde do município.

