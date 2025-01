“Um absurdo”: MEXICANOS REAGEM À ORDEM DE TRUMP DE RENOMEAR GOLFO DO MÉXICO

Quando o Google anunciou que estava cumprindo a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de renomear o Golfo do México para Golfo da América, muitos mexicanos responderam com uma risada e um longo e exausto suspiro.

Em sua coletiva de imprensa diária na terça-feira (28), a presidente do México, Claudia Sheinbaum, minimizou a ação do Google e observou que a ordem de Trump se aplica apenas à plataforma continental dos EUA, sugerindo que seu país não a cumpriria.

“O Golfo do México ainda é o Golfo do México”, declarou ela.

Nas redes sociais, usuários mexicanos também compartilharam imagens zombando do que alguns chamaram de “obsessão” de Trump com seu país e a natureza pouco ortodoxa de sua decisão. Alguns fãs de futebol sugeriram sarcasticamente que Trump estava prestando homenagem ao popular time de futebol mexicano Club América.

Mas nem todo mundo está rindo. Em um editorial para o jornal mexicano El Universal, o especialista jurídico Mario Melgar-Adalid aconselhou o país a reagir.

“O México deve se opor firmemente a essa interferência, caso contrário, o próximo passo pode ser que, em vez de Estados Unidos Mexicanos (nome formal do México), conforme estabelecido em nossa Constituição, eles começarão a nos chamar de Velho México”, escreveu ele.

No estado costeiro de Veracruz, que faz fronteira com o golfo, a governadora Rocío Nahle rejeitou a ação de Trump. “Hoje e sempre… por 500 anos, foi e continuará sendo nosso rico e grande ‘Golfo do México’”, escreveu Nahle nas redes sociais na semana passada.

Juan Cobos, um ex-residente de Veracruz que agora mora na Cidade do México, chamou a ação de “absurda”, dizendo que centenas de anos de história não poderiam ser apagados por um traço de caneta.

“Você não pode mudar algo da noite para o dia, com o que crescemos – história, geografia, tudo isso. Você não pode ser tão autoritário a ponto de mudar de um dia para o outro.”

Outro morador disse à CNN que “muitos veracruzanos expressam aborrecimento, outros confusão, e para muitos é divertido… porque as pessoas não se importam que o nome do Golfo do México mude em breve, e acham divertido brincar com a mudança de nome”.

Outro morador da Cidade do México chamou a ordem de Trump de “tão infantil”, dizendo à CNN: “Obviamente não está certo”.

O Google afirmou na segunda-feira (27) que sua mudança estava de acordo com sua “prática de aplicar mudanças de nome quando elas foram atualizadas em fontes oficiais do governo”. A empresa observou que a mudança seria aplicada apenas nos Estados Unidos. Os usuários no México continuarão a ver o “Golfo do México” no Google Maps. O resto do mundo verá os dois nomes.

Trump, em sua ordem executiva na semana passada, disse que ordenou que o corpo de água fosse renomeado para Golfo da América “em reconhecimento a este recurso econômico florescente e sua importância crítica para a economia da nossa nação e seu povo”. A ordem exige que todos os mapas e documentos do governo federal reflitam a mudança.

Ele também ordenou que a montanha mais alta do país, Denali, mudasse seu nome de volta para Monte McKinley, em homenagem ao presidente William McKinley. O Google disse que também atualizaria o nome de seus mapas quando o Geographic Names Information System, um banco de dados governamental de nomes e dados de localização, fosse atualizado.

Sheinbaum respondeu com uma brincadeira na época. Em uma entrevista coletiva, ela apresentou um mapa de 1607 que rotulava partes da América do Norte como “América Mexicana” e propôs que o golfo deveria ser renomeado como tal.

Ela disse: “Parece legal, não?”

(Da Redação com CNN Brasil)