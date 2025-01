Vantagem: MAIS DE 100 NOVOS PROFESSORES SÃO CHAMADOS PARA ASSUMIR OS CARGOS NA REDE MUNICIPAL

A Prefeitura de Foz do Iguaçu fez nova convocação dos aprovados em concurso público, realizado em janeiro de 2022. Ele teve sua validade inicial de dois anos e foi prorrogado por mais um ano. Agora, com o fim do prazo legal se aproximando, foi feito o último chamamento de candidatos aprovados no certame.

A convocação, que saiu em Diário Oficial na última sexta feira (17), marca um momento importante para a área de educação do município. São novos servidores para suprir a demanda nas unidades escolares. Foram chamados um total de 101 professores de educação infantil, 30 merendeiros, 5 secretários de escola e 2 motoristas de transporte escolar. A inclusão desses profissionais visa melhorar a qualidade dos serviços prestados nas escolas municipais e garantir o atendimento adequado a alunos da rede pública de ensino.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu reconhece a importância do concurso para o fortalecimento da educação no município, tanto no que diz respeito à qualificação do corpo docente quanto no suporte operacional necessário para o bom funcionamento das escolas.

Esse último chamamento é uma oportunidade para os candidatos aprovados que aguardam a convocação desde o início do concurso.

Segundo a secretária de Educação, Silvana Garcia, “nós estávamos em déficit de professores, e isso vai atender com qualidade as nossas crianças”. Ela destacou ainda a importância de professores efetivos no quadro, o que evita a rotatividade de profissionais.

Apresentação de documentos

Com a convocação, diante da necessidade de novos docentes, os professores têm de 20 a 27 de janeiro de 2025 (nos dias úteis), das 08 às 13 horas, para comparecer na Diretoria de Gestão de Pessoas – DGPE, em atenção ao item 20.2 do Edital nº 001/01/2023, referente à 1ª fase – habilitação para o cargo. Na sequência a avaliação médica pré – admissional será agendada pela Diretoria de Recursos Humanos no ato da entrega de toda a documentação.

O candidato convocado deverá comparecer à Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº. 280 – Centro, para a entrega da documentação especificada abaixo e outras que forem solicitadas administrativamente. O candidato deverá apresentar a seguinte documentação:

a) 01 (uma) foto 3×4 colorida e recente;

b) carteira de Identidade (cópia simples e original), constando prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos e status de brasileiro nato ou naturalizado;

c) acessar o endereço eletrônico da Receita Federal emitir o comprovante de situação cadastral do CPF e apresentar junto a documentação da admissão;

d) carteira de trabalho (CTPS), identificação e qualificação civil (cópia simples e original);

e) Acessar o endereço eletrônico: https://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial, clicar em “consulta online” imprimir a pagina quando aparece a mensagem “os dados estão corretos”

f) certidão de quitação eleitoral atualizada, se à época já possuía 18 (dezoito) anos (original);

g) certificado de reservista ou documento equivalente (cópia simples);

h) permissão do comando em documento oficial, se candidato militar (original);

i) certidão de Casamento ou Instrumento Público de Declaração de União Estável (cópia simples);

j) carteira de Identidade e CPF, do cônjuge/companheiro (cópia simples);

k) certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade, e CPF dos filhos (cópia simples);

l) carteira de vacinação atualizada dos filhos menores de 14 anos (cópia simples);

m) no caso de filhos ou dependentes legais Portadores de Necessidade Especiais deverá apresentar laudo médico original informando a espécie e o grau/nível da deficiência, bem como sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) emitido nos últimos 90 (noventa) dias, contados da nomeação;

n) comprovante de endereço atualizado (últimos 30 dias da convocação), comprovar o endereço por meio de entrega de cópias de conta de luz, de água, de telefone ou de IPTU, em nome do candidato, ou declaração de que o candidato reside no endereço indicado, que deverá estar assinada pelo candidato.

o) comprovante de escolaridade e dos requisitos mínimos discriminados no quadro contido no item 3.1 do Edital de Abertura nº 001.01/2023 (original e cópia simples); p) certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Estadual da comarca (Fórum de Justiça) de residência do candidato, com data de emissão não superior a 30 dias (original);

q) certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal da região no site https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php de residência do candidato, com data de emissão não superior a 30 dias (original).

A administração municipal segue trabalhando para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais e proporcionar um ambiente escolar cada vez mais eficiente e acolhedor para alunos e profissionais da educação.

