Agenda: LULA PARTICIPARÁ DE EVENTO COM FOCO NA ALIMENTAÇÃO NESTA TERÇA

Nesta terça-feira (4), o presidente Lula participa da cerimônia de abertura do Encontro Nacional de Alimentação Escolar, que ocorrerá às 18h no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. Este evento é de grande importância, pois aborda questões cruciais sobre a alimentação nas escolas, um tema que tem sido uma prioridade para o governo. Antes de sua participação no evento, o presidente tem uma agenda repleta de compromissos que refletem os desafios e as prioridades de sua administração.

O dia de Lula começa às 9h, com uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, no Palácio do Planalto. Esses encontros matinais são parte de uma estratégia para garantir que o presidente esteja bem informado e preparado para os compromissos do dia.

Às 9h30, Lula se reunirá com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a agenda econômica do governo que será enviada ao Congresso Nacional nos próximos dias. Um dos principais tópicos em discussão é a proposta de isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000. Na semana passada, o presidente mencionou que o texto da proposta estava quase finalizado, mas ainda precisava de ajustes. A reunião de hoje será crucial para acertar os detalhes finais antes de sua apresentação ao Congresso.

Mais tarde, às 10h30, o presidente se encontrará com Fausto Augusto Júnior, presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi), e às 15h, com Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Nessas reuniões, o foco será a alta dos preços dos alimentos, um problema que tem gerado preocupação entre os brasileiros. Lula buscará discutir com os líderes da indústria maneiras de mitigar esses aumentos e aliviar o impacto sobre a população.

