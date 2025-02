Auxílio: PARANÁ MAIS CIDADES TERÁ CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA AJUDAR PREFEITURAS COM URGÊNCIAS

A prevenção e o gerenciamento de desastres fará parte da programação do Paraná Mais Cidades, evento que vai ocorrer entre os dias 12 e 14 de fevereiro em Foz do Iguaçu, no Oeste. No dia 13 a Defesa Civil Estadual vai promover um workshop voltado aos coordenadores municipais das prefeituras, em especial para os municípios com novos prefeitos.

Serão três encontros com uma hora de duração cada, num ambiente reservado, como explica o coordenador executivo da Defesa Civil, o tenente-coronel Ivan Fernandes. “Teremos um especialista que vai atender os coordenadores para reforçar orientações sobre a prevenção e mitigação dos riscos e como atuar diante de um desastre”, diz.

Outro ponto de atenção será o acesso ao SISDC, plataforma informatizada utilizada para o registro de informações, laudos e decretos. A ferramenta, pioneira no País, já foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e permite o envio de ajuda com celeridade. O sistema registra todo histórico da ocorrência que serve como base para o Estado gerenciar os recursos e auxílios disponíveis.

“As prefeituras precisam estar com o plano de contingência atualizado no nosso sistema. Quanto melhor a organização do município, mais rápida será a resposta”, afirma o tenente-coronel Ivan Fernandes. “O Estado pode prestar auxílio em casos mais graves com itens de ajuda humanitária e verbas do Fundo Estadual para Calamidades Públicas. Esse processo acontece inteiramente online, por isso precisamos assegurar que os coordenadores estejam familiarizados com o nosso processo”.

Outro tópico é que a Defesa Civil do Paraná agora tem mais uma ferramenta de comunicação com a população do Paraná em casos de eventos extremos. A partir de dezembro o estado passou a ter autonomia para emitir os alertas do novo sistema desenvolvido pela Defesa Civil Nacional, o Cell Broadcast, assim como as outras unidades da Federação do Sul e Sudeste. O recurso utiliza as antenas de telefonia celular para fazer o disparo da mensagem que se sobrepõe à tela do aparelho das pessoas que estiverem no perímetro do disparo, sem requerer cadastro prévio.

REFORÇO NOS MUNICÍPIOS – Desde o início de janeiro, equipes da Defesa Civil Estadual percorrem os municípios que passaram por troca de prefeitos para estreitar a relação. No ano passado o maior volume de registros do Paraná foi de vendavais doenças infecciosas virais, enxurradas e alagamentos. Ao todo houve 240 ocorrências em 148 municípios, com 61 decretos de situação de emergência desta natureza.

EVENTO – O Governo do Paraná promove entre os dias 12 e 14 de fevereiro o Paraná Mais Cidades, evento que visa modernizar a gestão pública e fortalecer a parceria entre os municípios e o Estado. Ele acontecerá em Foz do Iguaçu e reunirá prefeitos e representantes dos 399 municípios.

O propósito do evento é apresentar as ações do Estado e impulsionar novas parcerias, principalmente diante da renovação das administrações municipais. O evento é uma atualização do Governo 5.0, encontro promovido duas vezes pela administração estadual também na região Oeste.