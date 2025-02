Em Ata: COPOM MANTÉM PREVISÃO DE NOVA ALTA DOS JUROS, E SELIC PODE CHEGAR A 14,25% EM MARÇO

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central divulgou nesta terça-feira (4) a ata da reunião da semana passada, quando aumentou em 1 ponto percentual a taxa de juros. A decisão foi unânime e contou com o apoio de Gabriel Galípolo, novo presidente da autoridade monetária. “ [O comitê] entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, afirmou o documento.

Ainda na ata, o Copom afirmou que pode promover uma nova alta de 1 ponto percentual na próxima reunião, marcada para março. “Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, o Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de mesma magnitude na próxima reunião”, diz a ata. Caso isso aconteça, a Selic subiria para 14,25% ao ano.

O Copom também reforma o “firme compromisso” de convergência da inflação à meta. “[O compromisso] dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos”, alertou a autoridade monetária”, disse o comitê.

Análise do cenário econômico

Entre os pontos analisados pelo grupo, estão a atual conjuntura econômica e política nos Estados Unidos. No entendimento do Copom, o cenário gera mais dúvidas sobre uma possível desaceleração e desinflação no país norte-americano.

Além disso, os principais bancos centrais permanecem, segundo o BC, determinados a promover a convergência das taxas de inflação para suas metas. “O Comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes.”

No âmbito nacional, os indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho têm apresentado dinamismo. Inflação O Comitê chama a atenção para que a inflação brasileira ficou acima da meta e ainda cresce nas divulgações mais recentes. As expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, aumentaram de forma relevante e situam-se em 5,5% e 4,2%, respectivamente. “As expectativas de inflação elevaram-se de forma significativa em todos os prazos, indicando desancoragem adicional e tornando assim o cenário de inflação mais adverso. A desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do Comitê e deve ser combatida”, ressalta o documento. Políticas fiscais O Copom também evidenciou, novamente, a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas. “O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade”, aponta. Preço dos alimentos Para o Comitê, o cenário de inflação a curto prazo segue “adverso”. Um dos principais pontos é a alta “significativa” dos alimentos, em função da estiagem observada ao longo do ano e da elevação dos preços das carnes, também afetada pelo ciclo do boi. “Esse aumento tende a se propagar para o médio prazo em virtude da presença de importantes mecanismos inerciais da economia brasileira”, explicou. Além disso, segundo o Copom, a inflação acumulada em doze meses permanecerá acima do limite superior nos próximos seis meses consecutivos. “Desse modo, com a inflação de junho deste ano, configurar-se-ia o descumprimento da meta sob a nova sistemática do regime de metas”, destacou. Última reunião Em um comunicado liberado logo após o término da reunião, no dia 29 de janeiro, o comitê explicou que a decisão está alinhada com a estratégia de reduzir a inflação para um nível próximo da meta estabelecida para o terceiro trimestre de 2026, que é de 4%. A inflação oficial do país fechou 2024 em 4,83%. RELEMBRE: Banco Central sobe taxa de juros para 13,25% ao ano na primeira reunião da gestão Galípolo “O cenário mais recente é marcado pela desancoragem adicional das expectativas de inflação, elevação das projeções de inflação, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionista”, ressaltou o Copom.

(Da Redação com Portal R7 De Notícias)