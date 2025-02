Novas atrações! FOZ DO IGUAÇU GANHARÁ AQUÁRIO IMERSIVO E CENTRO CULTURAL COM VISTA INCRÍVEL

Os dois grandes projetos são do Grupo Cataratas, que administra o Parque Nacional do Iguaçu em consórcio com a Urbia. Procurado pelo Melhores Destinos, o CEO Pablo Morbis afirma que o grupo tem trabalhado para consolidar Foz do Iguaçu como destino de longa permanência.

“Além do AquaFoz e do Espaço das Américas, estamos investindo em melhorias contínuas no Parque Nacional do Iguaçu e desenvolvendo experiências que conectem ainda mais os turistas à riqueza natural e cultural de Foz do Iguaçu”, contou.

AquaFoz

Depois do grande sucesso do Aquário Marinho do Rio de Janeiro (AquaRio), Foz do Iguaçu está prestes a ganhar sua própria versão: o AquaFoz. A previsão é que ele seja inaugurado até o fim de 2025, trazendo uma experiência única para quem ama o universo aquático.

Mas o AquaFoz não será apenas um aquário bonito para fotos – ele terá um forte compromisso com educação, pesquisa e preservação da biodiversidade. Os visitantes vão explorar biomas como Amazônia, Pantanal e os oceanos, além de conhecer a rica vida marinha e de água doce dos rios Paraná e Iguaçu, que cortam a fronteira trinacional.

Com um investimento de R$ 130 milhões, o espaço terá 21 mil metros quadrados e um percurso de 750 metros distribuídos em três andares. Destaque especial para os dois tanques gigantescos:

Tanque de água salgada: 1.800.000 litros de água

Tanque de água doce: 750.000 litros de água

No total, o AquaFoz deve abrigar mais de 300 espécies de animais distribuídos em quase 30 expositores. E o melhor? Ele ficará bem em frente ao Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, facilitando a vida de quem quiser combinar atrações no mesmo dia.

O projeto segue avançando conforme o cronograma, e segundo o CEO do Grupo Cataratas, Pablo Morbis, a ideia é consolidar Foz do Iguaçu como um destino de longa permanência. “Estamos muito animados para oferecer essa nova experiência aos visitantes”, destacou.

Aliás, já tem um gostinho do que está por vir! O perfil @aquariodefoz tem postado alguns reels mostrando os bastidores do projeto:

Espaço das Américas

Outra grande novidade para 2025 é a revitalização do Espaço das Américas, um projeto aguardado há anos, especialmente pelos moradores da região.

A estrutura, inaugurada em 1997, foi construída para receber debates sobre o Mercosul, mas acabou abandonada por mais de uma década. Agora, com o novo projeto do Grupo Cataratas, o local vai renascer como um centro cultural e gastronômico de peso, com uma localização simplesmente espetacular: uma vista direta para o encontro dos rios Iguaçu e Paraná, onde Brasil, Argentina e Paraguai se conectam.

E como se a paisagem já não fosse suficiente, os visitantes vão poder curtir um pôr do sol incrível, bem pertinho dos rios! 😍

Com essa revitalização, a região ganha ainda mais força como um destino imperdível para quem quer explorar as belezas e culturas da América do Sul.

“O Espaço das Américas será uma nova área interativa e cultural no Marco das Três Fronteiras, com espaços para eventos, exposições e apresentações que celebram a integração das culturas dos três países: Brasil, Argentina e Paraguai”, disse Morbis.

O Marco das Três Fronteiras já é um dos pontos turísticos mais simbólicos da cidade (o meu preferido, depois das Cataratas!), e o espaço revitalizado vai complementar essa experiência, tornando a região ainda mais atrativa para turistas do mundo todo.

Turismo em Foz do Iguaçu

O Grupo Cataratas está por trás dessas grandes transformações. Desde 2015, a empresa assumiu a gestão e revitalização do Marco das Três Fronteiras, além de administrar outros atrativos ligados ao turismo sustentável, como o Paineiras Corcovado (acesso ao Cristo Redentor), Parque Nacional de Jericoacoara, AquaRio, BioParque do Rio e EcoNoronha.

Foz do Iguaçu já é um destino incrível e, com essas novidades, 2025 promete ser um ano de muitas surpresas para quem visita a cidade.

(Da Redação com Melhores Destinos)