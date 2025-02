Relações: TRUMP EXIGE METAIS DE TERRAS RARAS DE KIEV EM TROCA DE AJUDA

O presidente dos EUA, Donald Trump (Partido Republicano), disse na 2ª feira (3.jan.2025) querer negociar um acordo com a Ucrânia para o fornecimento de metais de terras raras, essenciais em peças eletrônicas, em troca de ajuda norte-americana no conflito contra a Rússia.

Em outubro de 2024, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apresentou a ideia como parte do seu “plano de vitória” para encerrar a guerra. Trump disse a repórteres na Casa Branca que a Ucrânia estava disposta a realizar o acordo

“Estamos dizendo à Ucrânia que ela possui terras raras muito valiosas”, afirmou Trump. “Queremos fazer um acordo com a Ucrânia no qual ela garantirá o que lhes daremos com suas terras raras e outras coisas”, completou. O republicano disse desejar a “equalização” da Ucrânia para o apoio de “cerca de 300 bilhões de dólares” de Washington.

O presidente dos Estados Unidos afirmou ainda que quer acabar com “essa guerra ridícula” e assegurar as terras raras da Ucrânia. “Quero ter segurança das terras raras”, afirmou Trump. “Estamos investindo centenas de bilhões de dólares. Eles têm ótimas terras raras, e eu quero garantir a segurança delas; eles estão dispostos a fazer isso. Fizemos muitos progressos na Rússia e na Ucrânia. Vamos ver o que acontece. Vamos acabar com essa guerra ridícula.”

O chanceler alemão, Olaf Scholz, criticou a exigência de Trump, dizendo que “seria muito egoísta, muito egocêntrico”. Após reunião com outros líderes da UE em Bruxelas, Scholz argumentou que esses recursos seriam melhor empregados na reconstrução do país pós-guerra.

Volodymyr Zelensky disse à Associated Press em janeiro que quaisquer negociações entre os EUA e a Rússia sem a participação do seu país seriam inaceitáveis. “Eles podem ter suas próprias relações, mas falar sobre a Ucrânia sem nós é perigoso para todos”, declarou Zelensky.

Os envios de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia foram interrompidos nos últimos dias, antes de serem retomados no fim de semana. A suspensão se deu durante debates sobre a política em relação a Kiev, de acordo com a Reuters. Os envios foram reiniciados depois que a Casa Branca recuou em sua avaliação inicial de interromper toda a ajuda à Ucrânia.

(Da Redação com Poder 360)