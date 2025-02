Cidade Limpa: PREFEITURA DE FOZ PROMOVE AÇÕES DE LIMPEZA NO CIDADE NOVA

Nesta semana, a Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciou a limpeza do Cidade Nova. Três principais vias estão no cronograma das equipes da concessionária responsável pela limpeza urbana no município, como parte da ação Bairro Limpo, que tem como objetivo garantir o zelo e o cuidado com todas as regiões da cidade.

No cronograma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está prevista a limpeza nas ruas Maria Fritzen Guder, iniciada nesta segunda-feira (03), João Carlos Palma e Angelin Favassa, todas no Cidade Nova. Essas são áreas em que costuma ocorrer o descarte irregular de resíduos, que, além de deixar esses locais feios, ainda podem causar danos à saúde da população.

O cronograma da secretaria desta semana inclui ainda pontos na Vila C, Vila São Sebastião e Jardim Universitário. “A solicitação do prefeito General Silva e Luna é que toda Foz do Iguaçu fique limpa e organizada para os iguaçuenses e para aqueles que nos visitam. Então, estamos empenhando todos os esforços para atender as demandas represadas, o mais rapidamente possível”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Sérgio Caimi.

“Precisamos também do apoio da população, fazendo a destinação correta dos resíduos e informando as situações em que há o descarte incorreto”, pede o secretário.

Denúncias sobre locais onde há descarte irregular de resíduos podem ser feitas pela população por meio do aplicativo ou site eOuve, onde é possível anexar fotos e acompanhar o andamento do pedido.

(Da Redação com PMFI)