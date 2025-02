Entenda: FÓSSEIS DE DINOSSAUROS COM BIOMOLÉCULAS ORGÂNICAS SÃO ENCONTRADOS

Segundo os pesquisadores responsáveis pelo trabalho, esta descoberta abre novas possibilidades para o estudo da vida pré-histórica. Além disso, pode ajudar a revelar detalhes ainda desconhecidos sobre espécies extintas há milhões de anos, como os dinossauros.

Importância da descoberta para o estudo do passado

O período Mesozoico foi uma era geológica que ocorreu entre 252 e 66 milhões de anos atrás.

Ele também é conhecido como a “Era dos Dinossauros” e foi marcado pelo surgimento e extinção desses impressionantes animais.

Segundo os cientistas, ossos e dentes destas criaturas antigas podem estar preservados até hoje.

Ainda de acordo com eles, isso pode ajudar a compreender melhor as conexões entre espécies extintas e os mecanismos que permitiram a preservação dessas proteínas por milhões de anos.

As descobertas foram descritas em estudo publicado na revista Analytical Chemistry

Descobertas foram feitas durante análise de fósseis preservados

Utilizando espectrometria de massa avançada e outras técnicas, os cientistas identificaram fragmentos de colágeno no osso do quadril de um Edmontosaurus, um dinossauro herbívoro de bico de pato. O estudo analisou um fóssil de 22 quilos, proveniente da Formação Hell Creek, em Dakota do Sul, nos Estados Unidos.

A escolha deste exemplar, que faz parte da coleção da universidade, teve razões científicas. O fóssil está excepcionalmente bem preservado, oferecendo uma oportunidade única para a realização das análises pela equipe.

Fósseis apresentaram sinais de materiais orgânicos preservados

Segundo os pesquisadores, a descoberta da presença de biomoléculas orgânicas, como proteínas do tipo colágeno, contraria a ideia de que a presença de matéria orgânica em fósseis seria apenas resultado de contaminação. Isso significa fósseis antigos podem conter vestígios preservados que revelem novas informações sobre a evolução dos dinossauros.