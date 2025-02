Entenda: AMPLIAÇÃO DA MALHA AÉREA E PREÇO DAS PASSAGENS SÃO PRINCIPAIS DESAFIOS DO TURISMO DE FOZ

O turismo de Foz do Iguaçu está em expansão. Nos últimos anos, grandes investimentos vêm sendo feitos para atrair mais turistas, além de mantê-los por mais tempo na cidade. Atrativos como Wonder Park, Cataratas do Iguaçu, Marco das Três Fronteiras, CCR Aeroporto, investiram milhões de reais para angariar cada vez mais visitantes.

Além disso, grandes obras estruturantes estão sendo realizadas na cidade, que irão melhorar o tráfego e acesso a esses pontos turísticos. No entanto, um grande desafio ainda precisa ser vencido, que é a ampliação da malha aérea do Aeroporto Internacional de Foz. A análise é do presidente do Visit Iguassu, Jaime Mendes.

Em entrevista para a Rádio Cultura, Mendes informou que atualmente a média no aeroporto de Foz é de apenas 18 voos por dia. “Isso nos atrapalha e muito, então este é o nosso maior desafio hoje, aumentar a malha aérea” pontuou. “Estamos tentando aumentar o número de voos para Foz do Iguaçu” informou.

O CEO da Urbia Cataratas, Mario Macedo, divide a preocupação com o baixo número de voos. Segundo ele, desde a pandemia, até 2024, Foz do Iguaçu perdeu 9 voos diários. Entre eles, a conexão com Lima, no Peru. “Tinha um voo por exemplo, que saia de Los Angeles, fazia escala em Lima, no Peru, e vinha direto a Foz, então tinha uma linha de turismo muito grande dos Estados Unidos” salientou.

Ações

De acordo com Jaime Mendes, o Visit Iguassu, em parcria com outras entidades da cidade, como Itaipu Parquetec, Itaipu Binacional, CCR Aeroportos, Cataratas do Iguaçu, está atuando para trazer novos voos para o destino. “Temos um book de captação de novos voos, temos verba hoje para trazermos novos voos para Foz do Iguaçu, temos na mesa o recurso para buscarmos o voo de Lima do Peru, que é o que a gente tanto quer” disse ele.

Outro voo que está no planejamento é a conexão com o Panamá. “Temos incentivos, a gente quer também o voo da Copa Airlines, que é o voo do Panamá, que a gente já fez um trabalho no ano passado, estivemos lá com o governador do estado para trazer novos voos” informou Mendes.

Entraves

Mendes salienta, no entanto, que há entraves. “Infelizmente é uma questão mais nacional, que envolve o Governo Federal, porque tem a questão de Céus Abertos, estamos tentando que que mude essa política, hoje só tem duas companhias aéreas e isso trava e faz com que as passagens aéreas sejam muito caras e com tão poucos voos para Foz.

Outro entrave é o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do querosene cobrado no Paraná. Atualmente 40% do preço da passagem corresponde ao imposto. Para a Rádio Cultura, o governador Ratinho Junior disse que estado já oferece incentivos para as empresas aéreas, e há uma discussão para novos incentivos.

O incentivo que o Paraná oferece está relacionado ao número de voos que cada companhia aérea disponibiliza para o estado. “Quanto mais voos a companhia trazer pra Foz, ou para o interior do estado, mais ela diminui o ICMS dos combustíveis” informou Mendes. “Precisamos entender onde está a falha que não está chegando para as companhias para que realmente elas tragam mais voos para o interior do Paraná” comentou o presidente.

Ampliação

O Aeroporto de Foz do Iguaçu recentemente entregou as obras de ampliação para receber até 4 milhões de passageiros por ano. A capacidade anterior era de 2 milhões. O aeroporto também vive a expectativa de homologação da ampliação da pista, que já está pronta e que possibilita o recebimento de grandes aeronaves, com conexões internacionais de longa distância. A homologação está prevista para ocorrer até março. A informação é do Secretário de Aviação Civil, Tomé França.

Além disso, a Urbia Cataratas está planejando receber 4 milhões de visitantes por ano em até quatro anos, podendo chegar a 10 milhões em até 10 anos. “Precisamos de uma solução urgente, porque os números do Parque aumentaram 9% este ano, mas a gente sabe que o potencial de crescimento é muito maior, são mais de R$ 500 milhões de investimento, a gente precisa fazer o negócio acontecer dentro desse aeroporto” finaliza Mendes.

(Da Redação com Olhar Digital)