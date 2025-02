GOVERNADOR DESTACA PARCERIA COM MUNICÍPIOS NA ABERTURA DO PARANÁ MAIS CIDADES

O governador Carlos Massa Ratinho Junior abriu nesta quinta-feira (13), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, o Paraná Mais Cidades, fórum que reúne as lideranças dos 399 municípios do Estado. Ratinho Junior destacou que a iniciativa tem como foco apresentar os programas estaduais aos novos prefeitos e prefeitas, eleitos em 2024. Cerca de 4 mil pessoas participam do evento que ocorre até sexta-feira (14).

“Uma alegria receber os 399 prefeitos e prefeitas do Paraná, de todas as cidades do Estado, além de autoridades do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, dos órgãos de fiscalização, Ministério Público, Tribunal de Contas. Muitos dos prefeitos estão iniciando o seu mandato, então a ideia é apresentar um panorama do Estado, o crescimento econômico, a geração de emprego e os programas que o governo tem, de uma forma muito didática, para que eles acessem esses investimentos”, afirmou o governador.

Ratinho Junior também ressaltou programas estaduais que podem ser acessados pelos prefeitos, entre eles o Casa Fácil Paraná, da Cohapar. “O Paraná tem o maior programa de casa própria do Brasil, que é o Casa Fácil, e isso nós fazemos em parceria com os municípios. Aqui vamos ensinar os prefeitos de que maneira eles podem acessar esses investimentos”, afirmou. “A parte também de pavimentação urbana, urbanização, parques ambientais, enfim, tudo isso será apresentado para que eles possam iniciar o seu mandato sabendo onde buscar o recurso e o que eles têm que fazer para acessar esse recurso”, detalha.

Após conversar com os jornalistas, Ratinho Junior faz ainda a palestra “Paraná: uma Potência”, para destacar as conquistas do Estado e as oportunidades futuras. Na sequência, os secretários estaduais Guto Silva (Planejamento), João Carlos Ortega (Casa Civil), Roni Miranda (Educação) e o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange, falam sobre os desafios e as oportunidades da gestão pública e, fechando a manhã, o diretor-presidente do Centro de Liderança Pública (CLP), Tadeu Barros, colunista de gestão pública da Exame, apresenta a palestra “DNA Inovador para a Gestão”.

Durante os dois dias de evento, os visitantes poderão conferir uma feira de serviços com a participação de todas as secretarias de Estado, que vão apresentar projetos e programas que atendem os municípios paranaenses. Além disso, na sexta-feira (14), o governador Ratinho Junior faz uma série de anúncios que irão beneficiar os municípios paranaenses.

PREFEITOS – O prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna, celebrou o encontro, uma oportunidade para fortalecer todo o Paraná. “Eu diria que é uma união singular. O governador conseguiu colocar todo o Estado do Paraná dentro de um auditório, onde nós vamos alinhar percepções, mostrar as oportunidades e o que nós temos a oferecer”, diz.

Já o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, destacou a relevância do evento para a integração entre os municípios e o fortalecimento da gestão pública. “O Paraná Mais Cidades representa uma união de forças políticas em prol da nossa população. É uma alegria muito grande ver o que acontece no Paraná, pois não vejo em nenhum outro Estado essa parceria tão forte entre governo e municípios. Esse evento é essencial, especialmente para os gestores que estão há apenas 40 dias no mandato, muitos deles em sua primeira gestão”, reflete.

PARANÁ MAIS CIDADES – O evento visa modernizar a gestão pública e fortalecer a parceria entre os municípios e o Estado, oferecendo palestras, workshops e uma Feira de Serviços. Nesta feira, os participantes têm a oportunidade de interagir diretamente com as Secretarias de Estado e representantes de órgãos como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Sistema S, promovendo uma agenda completa de contatos para fortalecer a eficiência na gestão pública. O evento conta com o patrocínio do BRDE, Celepar, Copel, Detran/PR, Fomento Paraná, Paraná Projetos, Portos do Paraná e Sanepar.

(Da Redação com AEN – Foto: Roberto Dziura Jr/AEN)