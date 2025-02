Relação: LULA RECEBERÁ PRESIDENTE DE PORTUGAL EM BRASÍLIA NESTA TERÇA

Nesta terça-feira (18), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe em Brasília o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para uma série de encontros que prometem fortalecer as relações entre os dois países. A agenda do dia é intensa e começa com reuniões internas no Palácio do Planalto. Pela manhã, Lula se encontrará com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de imprensa, Laércio Portela, preparando-se para a chegada de Rebelo de Sousa.

Às 11h, o presidente português será recebido no Palácio do Planalto, onde, meia hora depois, terá uma reunião privativa com Lula. Este encontro será seguido por uma reunião de trabalho ao meio-dia, onde ambos os líderes discutirão temas de interesse comum, buscando aprofundar a cooperação entre Brasil e Portugal em diversas áreas.

No período da tarde, a agenda de Lula continua com reuniões importantes. Às 15h30, ele se encontrará com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, e, em seguida, às 16h, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O dia culmina com um evento cultural significativo: a entrega do Prêmio Camões de Literatura à escritora Adélia Prado, representada por seu filho, Eugênio Prado, no Palácio do Itamaraty às 19h. Logo após, um jantar será oferecido ao presidente de Portugal e sua comitiva, reforçando os laços de amizade entre as nações.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil vai além de um simples protocolo diplomático. Esta é a segunda vez que ele visita Brasília durante o terceiro mandato de Lula, com o objetivo de aprofundar as relações bilaterais em áreas estratégicas como segurança, ciência, tecnologia e comércio. Na quarta-feira (19), a agenda continua com a participação do primeiro-ministro de Portugal na abertura da 14ª Cimeira Brasil-Portugal, um evento que visa fortalecer a cooperação em defesa, segurança, justiça, ciência, meio ambiente, comércio e saúde. Esta visita destaca o compromisso de ambos os países em estreitar laços e colaborar em questões de interesse mútuo, promovendo um futuro de cooperação e desenvolvimento conjunto.

(Da Redação com Jovem Pan News)