Acordo: DER/PR ASSINA CONTRATO DE NOVA PONTE NO RIO IVAÍ ENTRE JAPURÁ E SÃO CARLOS DO IVAÍ

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), formalizou a contratação para construir uma nova ponte sobre o Rio Ivaí, na PR-498, ligando os municípios de Japurá e São Carlos do Ivaí, na região Noroeste. O investimento será de R$ 71.592.000,00.

Em breve será emitida a Ordem de Serviço da obra, que estabelece a data de início das atividades do consórcio executor. Por se tratar de uma contratação integrada, a primeira etapa será dedicada a estudos e elaboração de uma concepção do projeto da ponte, com prazo de 180 dias (6 meses). Até completar 360 dias (12 meses) de contrato, deverão estar concluídos o projeto básico e o projeto executivo de engenharia, que serão analisados pelo DER/PR.

Com projetos aprovados, o prazo para execução dos serviços da obra será de 720 dias (dois anos).

A nova ponte sobre o Rio Ivaí terá 360 metros de comprimento, e largura de 13,40 metros, sendo duas faixas de rolamento de 3,60 metros, acostamentos de 2,50 m, faixas de segurança de 0,20 m e barreiras de concreto New Jersey nas laterais. A estrutura terá elevação o suficiente para evitar alagamentos nos casos de cheias.

Em ambas as margens do rio serão pavimentados trechos variantes da PR-498, em um total de 1.180 metros de extensão. A pista será simples e de pavimento semirrígido, em que a base é composta de brita graduada tratada com cimento e a camada superior é de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). As faixas de rolamento terão 3,60 metros de largura cada, com acostamentos de 2,50 metros somente nas cabeceiras, facilitando o encaixe com a ponte.

Durante este período, a travessia entre os municípios continuará sendo realizada por meio de balsa.

(Da Redação com AEN – Foto: DER-PR)