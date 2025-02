Entenda: BRASIL LIDERA FUSÕES E AQUISIÇÕES NA AMÉRICA LATINA EM 2024

Apesar da liderança, o país teve uma queda de 21% na quantidade de operações em relação a 2023, conforme dados do relatório da Aon, realizado em parceria com a TTR Data e a Datasite. A América Latina, no total, registrou 2.904 fusões e aquisições, uma redução de 16% em relação a 2023.

No entanto, o valor agregado das operações cresceu 16%, alcançando US$ 87,679 bilhões. “Apesar da redução no volume de transações, o crescimento no capital mobilizado evidencia a relevância de operações de grande porte na região, especialmente nos setores de energia e tecnologia. Essa tendência reforça a maturidade do mercado e o apetite dos investidores por oportunidades estratégicas”, afirmou Pedro da Costa, líder de M&A and Transaction Solutions para América Latina na Aon. Private Equity e Venture Capital Em 2024, foram registradas 204 transações de Private Equity, das quais 67 têm um montante agregado não confidencial de US$ 7,056 bilhões.

O volume de operações aumentou 2%, enquanto o valor movimentado caiu 24% em relação a 2023. No segmento de Venture Capital, foram realizadas 617 transações, sendo que 501 têm um montante agregado não confidencial de US$ 5,336 bilhões. Em relação ao ano anterior, houve uma queda de 36% no número de transações e de 2% no capital mobilizado. Classificação das transações por país O Brasil liderou o ranking de fusões e aquisições, seguido pelo Chile, que ultrapassou o México, registrando 367 transações (queda de 10%) e um montante de US$ 13,272 bilhões (redução de 9%). O México ficou em terceiro, com 359 transações (queda de 7%), mas teve um aumento de 22% no valor total mobilizado, chegando a US$ 17,060 bilhões. A Colômbia registrou 281 transações (queda de 5%) e um valor agregado de US$ 6,738 bilhões (aumento de 35%). A Argentina teve 238 transações (aumento de 7%) e um capital mobilizado de US$ 8,833 bilhões (crescimento de 246%).

O Peru contabilizou 176 transações (aumento de 17%), com um montante agregado de US$ 4,071 bilhões (queda de 44%). Cross Border As empresas latino-americanas intensificaram investimentos no exterior, com 87 operações na América do Norte e 72 na Europa. Por outro lado, as empresas da América do Norte foram as que mais investiram na região, com 442 negócios fechados, seguidas pelas europeias (353) e asiáticas (91).

Destaque de 2024 Uma das principais operações do ano foi a aquisição pela Mexico Infrastructure Partners de 8,5 GW de plantas de ciclo combinado da Iberdrola, avaliada em US$ 6,2 bilhões. A transação contou com assessoria jurídica de escritórios internacionais e teve impacto significativo no setor de infraestrutura e energia. “A transição energética e os investimentos em tecnologia, como data centers, continuarão sendo os principais motores de crescimento no mercado de M&A no continente. Em 2024, observamos um interesse renovado em ativos de infraestrutura, especialmente no Brasil, que, junto com México e Chile, deve continuar na liderança em investimentos em 2025”, concluiu Pedro da Costa.

