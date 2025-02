Carnaval Inclusivo: BLOCOS E FEIRANTES VÃO GARANTIR A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS

O carnaval de Foz do Iguaçu, “Da Aurora à Madrugada”, promete alegria contagiante, diversidade cultural e um evento ainda mais inclusivo este ano. A organização anunciou a participação de 11 blocos carnavalescos que ocuparão a Avenida JK, enquanto 20 feirantes e food trucks estarão localizados na rua em frente à Câmara Municipal. Uma disposição geográfica para atender milhares de pessoas por noite. Essa iniciativa visa não apenas celebrar a festividade, mas também oferecer novas oportunidades para os comerciantes locais.

O carnaval, que promete reunir cerca de 30 mil pessoas por noite durante os shows, busca valorizar a presença dos blocos e dos feirantes. Com todos os participantes devidamente cadastrados e autorizados para o manuseio de alimentos e bebidas, a festa se transforma em um grande espaço de interação e alegria, onde os foliões poderão desfrutar de uma variedade de opções gastronômicas.

A escolha dos locais para os blocos e feirantes foi pensada estrategicamente para garantir a segurança e o conforto dos participantes. A Avenida JK, uma das principais vias da cidade, será o palco para os blocos, que prometem animar a festa. Já os feirantes estarão posicionados em um local de fácil acesso, permitindo que o público experimente também delícias locais enquanto aproveita a folia.

Estimulando a economia

A inclusão dos feirantes no carnaval é uma estratégia que visa fortalecer a economia local, oferecendo aos comerciantes uma plataforma para mostrar seus produtos e serviços. “Queremos que todos se sintam parte do carnaval, não apenas como espectadores, mas como protagonistas da festa”, afirma o Diretor Presidente da Fundação Cultural, Dalmont Benites. Essa abordagem também reflete uma crescente valorização da cultura local, onde o carnaval se torna uma vitrine para o que Foz do Iguaçu tem de melhor.

Além disso, a organização do evento destaca a importância de um carnaval sustentável e responsável. Com a presença de feirantes e dos blocos, que seguem as normas de higiene e segurança alimentar, a festa não apenas promove a cultura e a inclusão, mas também se preocupa com o bem-estar dos foliões. Os produtos oferecidos vão contribuir para a economia da região e promover práticas de consumo consciente.

Com uma programação recheada de atrações e a participação ativa da comunidade, o carnaval de Foz do Iguaçu promete ser um evento memorável.

Prepare-se para um carnaval cheio de cores, ritmos e sabores, onde a energia coletiva transforma toda área destinada à folia em um grande espetáculo de alegria e inclusão.

(Da Redação com PMFI Foz)