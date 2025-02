Veja: BOLSONARO VENCERIA LULA NO 2º TURNO, APONTA PARANÁ PESQUISAS

Embora esteja inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Lula (PT) no primeiro turno, aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (18/2). Na simulação de segundo turno, o ex-mandatário venceria o petista.

Em um dos cenários estimulados da pesquisa, Bolsonaro aparece com 36% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Lula tem 33,8%. Apesar da vantagem numérica do ex-presidente, os dois estão tecnicamente empatados na margem de erro, de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja o cenário estimulado de 1º turno pesquisado:

Jair Bolsonaro (PL): 36,0%

Lula (PT): 33,8%

Ciro Gomes (PDT): 7,7%

Gusttavo Lima (sem partido): 5,1%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 2,7%

Eduardo Leite (PSDB): 2,7%

Helder Barbalho (MDB): 1,1%

Já no eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o levantamento aponta vitória do ex-presidente, com 45,1% das intenções de voto contra 40,2% do atual chefe do Palácio do Planalto. A vantagem de Bolsonaro nesse cenário está acima da margem de erro da pesquisa feita pelo instituto Paraná.

O levantamento foi realizado entre a quinta-feira (13/2) e o domingo (16/2). Segundo o instituto, foram mais de 2 mil entrevistas presenciais em 162 municípios dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. O grau de confiança da sondagem é de 95%, de acordo com dados do próprio Paraná Pesquisas.