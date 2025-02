Entenda: ESTADO E BIOPARK OFERECEM BOLSAS DE ESTUDO PARA MAPEAMENTO DA PISCICULTURA

A Fundação Araucária lançou uma chamada pública que visa realizar um diagnóstico ambiental e socioeconômico da piscicultura no Paraná. O Programa de Ordenamento Territorial da Piscicultura será realizado em parceria com a Associação de Ensino, Pesquisa e Extensão Biopark (Biopark Educação) e terá um investimento de R$ 211,5 mil.

O programa busca dar continuidade à pesquisa da expansão da trajetória da aquicultura no Paraná. O objetivo é selecionar estudos espaciais integrados para parametrizar as variáveis ambientais, socioeconômicas e zootécnicas que influenciem na atividade piscícola e, assim, criar uma rede estadual de monitoramento e gestão da atividade.

Dois produtos desse edital devem ser um ementário da legislação sobre aquicultura no Paraná e um sistema de monitoramento da atividade aquícola no Paraná (mobile).

O programa oferece uma bolsa de Pós-Doutorado Empresa para doutores com experiência em geoprocessamento (áreas de Geografia, Engenharia Cartográfica, Engenharia Ambiental e/ou áreas afins), no valor mensal de R$ 5.500,00 por até 18 meses; uma bolsa técnico II para profissional com ensino superior concluído por até 18 meses, com valor mensal de R$ 2.500,00; e duas bolsas de desenvolvimento tecnológico por até 18 meses, com valor de R$ 1.875,00.

“Esta é uma iniciativa muito importante de grandes atores que têm como foco promover o desenvolvimento do Estado em uma de suas principais vertentes econômicas, que é a aquicultura. A gente sabe que o Paraná se diferencia nacionalmente pela produção de proteína animal e a aquicultura tem sido um dos carros chefes deste desempenho”, afirmou o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Luiz Márcio Spinosa.

O programa já considera a rodada de propostas entre o Biopark Educação e a Embrapa Pesca e Aquicultura para seleção de projetos. Também pretende identificar as principais mudanças de uso da terra pela aquicultura e possíveis serviços ecossistêmicos que a aquicultura pode se enquadrar, frente à mitigação das mudanças climáticas.

O prazo para submissão das propostas vai até o dia 17 de março e a divulgação do resultado a partir do dia 24 de abril. Clique AQUI para ter acesso ao edital completo.

(Da Redação com AEN)