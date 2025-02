Veja: MERCADO PÚBLICO BARRAGEIRO AMPLIA OPÇÕES PARA AGRICULTORES E CONSUMIDORES EM FOZ DO IGUAÇU

O Mercado Público Barrageiro, em Foz do Iguaçu, conta com novas opções de produtos e gastronomia para moradores e turistas. Entre as novidades, estão um box com frutas, verduras e legumes, além da Casa da Colônia, restaurante de comida caseira que serve café colonial todas as tardes. Ambos são geridos pela Associação dos Produtores Rurais Familiar de Foz (Aproffoz).

A iniciativa, apoiada pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, faz parte dos boxes sociais do mercado, voltados para associações e cooperativas. Segundo a gestão do espaço, a ampliação reafirma o compromisso com a valorização dos pequenos produtores e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial os que tratam da segurança alimentar e do crescimento econômico sustentável.

“Estamos muito contentes com essa inauguração, que confirma nosso compromisso em tornar o Mercado Público um espaço para a agricultura familiar. Os visitantes ganham mais uma opção de produtos de qualidade e os produtores, uma nova oportunidade de negócio e geração de renda”, afirmou Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu.

Para Yuri Benites, diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, a chegada do box social de hortifrúti concretiza um plano traçado desde a concepção do mercado. “Nosso Mercado foi pensado para oferecer um mix diversificado, tendo a agricultura familiar como o coração pulsante desse ambiente”, explicou. “Hoje, celebramos a entrega deste box, fruto de um trabalho conjunto entre a gestão do Mercado, a associação e os produtores.”

Além da Casa da Colônia e do novo box de hortifrúti, o mercado já abriga outros dois boxes sociais: um dedicado ao artesanato, gerenciado pelo Clube de Mães, e outro da Coaffoz, voltado para produtos orgânicos da cooperativa.

Casa da Colônia e alimentação agroecológica

A Casa da Colônia oferece um buffet caseiro variado e acessível, com pratos diferentes a cada dia, acompanhamentos, saladas e sobremesas. Além disso, dois sucos com frutas da estação estão entre as bebidas servidas no local.

Os produtos comercializados no box de hortifrúti seguem os princípios da agroecologia, priorizando cultivos sem agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. A proposta busca não apenas oferecer alimentos mais saudáveis e nutritivos, mas também promover a autonomia dos agricultores familiares e a preservação dos recursos naturais.

Sobre o Mercado Público Barrageiro

Inaugurado em novembro de 2024, o Mercado Público Barrageiro tem 4,7 mil metros quadrados e abriga 55 boxes, incluindo 12 sociais. Com funcionamento de terça a domingo, oferece diversas opções gastronômicas, além de lojas especializadas e um espaço para apresentações culturais.

De quinta a sábado, o mercado recebe shows, contação de histórias e oficinas. Já o Circuito Cultural, iniciativa prevista para durar três anos, trará atrações de projeção nacional para eventos abertos à comunidade.