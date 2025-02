Segurança no carnaval: FOZ DO IGUAÇU:REUNIÃO DEFINE ESTRATÉGIAS PARA OS DIAS DE FOLIA

Nessa quarta-feira (19), representantes da Guarda Municipal, Foztrans, Polícia Militar e Fundação Cultural se reuniram na sede do Foztrans para discutir as estratégias de segurança durante o Carnaval 2025. O evento, que atrai milhares de moradores e também turistas, é um dos mais aguardados do ano, não só em Foz, mas em todo o Brasil, e requer um cuidado e planejamento para assegurar a proteção de todos os participantes.

A reunião teve como objetivo principal definir ações que garantam a segurança nas ruas e nos pontos de concentração dos foliões. As autoridades garantiram que a prioridade é garantir um carnaval seguro, onde todos possam se divertir sem preocupações.

Durante o encontro, foram discutidos diversos aspectos da segurança, incluindo o monitoramento das áreas de maior concentração de pessoas, a presença de agentes em locais estratégicos e a implementação de um sistema de comunicação eficiente entre as equipes. A Polícia Militar destacou a importância do policiamento visível, que visa inibir ações delituosas e proporcionar uma sensação de segurança aos foliões.

A Guarda Municipal e Foztrans, por sua vez, discutiram um plano de ação para o controle do trânsito e a organização das vias, especialmente nas proximidades dos eventos principais. A ideia é garantir que o fluxo de veículos e pedestres seja adequado, evitando aglomerações desnecessárias.

Além das medidas de segurança, a Fundação Cultural informou que serão contratados seguranças particulares para aumentar a tranquilidade dos foliões e também dos blocos e feirantes, que vão comercializar comidas e bebidas. A atenção maior dos órgãos de segurança fica por conta das noites com shows nacionais, dias 3 e 4 de março, com “Pedro Paulo & Alex” e “A Turma do Pagode”.

As medidas discutidas na reunião visam não só a proteção dos foliões, mas também a preservação da ordem pública e a contenção de possíveis tumultos. Com o carnaval se aproximando, a expectativa é de que as ações implementadas tragam um clima de segurança e tranquilidade, permitindo que todos desfrutem da festa com alegria e entusiasmo.

A união entre os órgãos de segurança e a organização do evento tem sido fundamental para o sucesso do carnaval em Foz do Iguaçu, que promete ser inesquecível.

(Da Redação com PMFI)