Eventos: POLÍCIA MILITAR SEGUE APROXIMANDO A COMUNIDADE DURANTE AÇÕES DE POLICIAMENTO NO LITORAL

Dentre as iniciativas, também está a disponibilização de totens fotográficos e painéis interativos em pontos estratégicos de policiamento no litoral do estado, proporcionando momentos de lazer e conexão entre crianças, famílias e a instituição.

Os totens são personalizados com personagens infantis representando policiais militares, permitindo que crianças tirem fotos como se fizessem parte da corporação. Além disso, os painéis interativos dão espaço para que familiares deixem mensagens de carinho e reconhecimento ao trabalho dos policiais, reforçando o laço entre a segurança pública e a população.

Para o Comandante-Geral da PMPR, Coronel Jefferson Silva, essas iniciativas reforçam a proximidade entre a corporação e cada cidadão. “Queremos estar próximos da comunidade, criar um ambiente de confiança e acolhimento para as famílias e para as crianças, que são o futuro da sociedade”, destacou.

Além de humanizar o policiamento e estimular interações positivas com o público, essas ações são uma oportunidade especial para que todos possam conhecer de perto o trabalho dos policiais e criar memórias afetivas.

Dessa forma, a Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso não apenas com o enfrentamento à criminalidade, mas também com o fortalecimento dos laços comunitários, mostrando que é possível unir proteção e proximidade em um trabalho integrado com a sociedade.

(Da Redação com Comunicação Social da PMPR.)