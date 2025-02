Investimento: BRASIL GANHA MAPEAMENTO INÉDITO SOBRE ECOSSISTEMA DE FINANÇAS CLIMÁTICAS

Em um momento crucial para a evolução dos compromissos climáticos mundiais e as iniciativas que os estabelecem, o Climate Finance Hub Brasil acaba de lançar o estudo “Mapping Brazil’s Ecosystem for Climate Finance 2025: Initiatives, Frameworks, and Disclosure in Brazil“, um levantamento inédito que analisa a maturidade e as principais iniciativas que compõem o ecossistema de finanças sustentáveis que engajam empresas brasileiras da economia real e do setor financeiro.

O mapeamento foi realizado pela CooperaClima, uma das organizações que, junto à FBDS e ao Grupo de Finanças e Investimentos Sustentáveis (gFIS/UFRJ), compõem o CFH .

A pesquisa consolida informações de 37 iniciativas estratégicas em disclosure climático, ciência, finanças sustentáveis, representação setorial, plataformas de conhecimento e bases de dados abertas, auxiliando os tomadores de decisão nas empresas, na academia e nos setores governamentais na localização de informações críticas, identificação de fontes de dados e insights relevantes. Identificando iniciativas complementares, reconhecendo sinergias e colaborações potenciais, o estudo potencializa oportunidades de parceria que facilitam a colaboração para uma transição climática bem sucedida.

Destaques do estudo:

Organização do ecossistema financeiro climático: O estudo contribui para a estruturação e clareza do setor, explicando o papel de cada iniciativa e suas interconexões.

Transparência ambiental em ascensão: Mais de 1.100 empresas brasileiras participaram do Carbon Disclosure Project (CDP) em 2023, cobrindo 78% do mercado de capitais nacional.

Pioneirismo em relatórios climáticos: O Brasil lidera a adoção de padrões globais como TCFD e ISSB na América Latina.

Crescimento acelerado em metas climáticas: O número de empresas brasileiras com metas validadas pela Science Based Targets Initiative (SBTi) cresceu 82% em um ano.

Finanças sustentáveis em evolução: O Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) já conta com 13 instituições financeiras no Brasil para mensuração de emissões financiadas.

Engajamento do setor financeiro: Bancos brasileiros integram alianças globais como Net-Zero Banking Alliance e Asset Owner Alliance, para estruturar portfólios alinhados à neutralidade de carbono.

Tecnologia para rastrear emissões e desmatamento: O MapBiomas é uma referência na transparência de dados ambientais com sua plataforma de dados abertos.

Relevância dos dados climáticos para decisões financeiras: A confiabilidade dos dados climáticos é essencial para mitigar riscos e identificar oportunidades estratégicas. O estudo reúne informações cruciais para que o setor financeiro possa atuar com base em evidências sólidas.

Soluções baseadas na natureza e bioeconomia: O Brasil tem um potencial ainda pouco explorado nesse setor, podendo liderar globalmente o desenvolvimento da bioeconomia e a valorização da sociobiodiversidade.

“Ao consolidar dados dispersos do mercado, o estudo oferece uma base estratégica para o setor financeiro estruturar estratégias de mitigação de riscos e transição para uma economia de baixo carbono. Há um enorme espaço para fortalecer a integração entre os setores público e privado, viabilizando novos investimentos climáticos”, afirma Ana Corrêa, Analista de Sustentabilidade e Governança da CooperaClima.

“O estudo centraliza informações que estavam dispersas e de difícil acesso, oferecendo um documento essencial para o setor. Ele se torna uma referência para consulta contínua, permitindo que gestores tenham acesso a informações estruturadas e relevantes para embasar suas estratégias”, destaca Isa Alves, que atua no engajamento do setor financeiro no Climate Finance Hub.

Lançamento oficial

O evento de lançamento foi realizado na quinta-feira, dia 06 de fevereiro, na sede da Itaúsa, em São Paulo, reunindo especialistas do setor financeiro e climático. Participam do debate Joaquim Levy (CFH Brasil), Marcelo Furtado (Itaúsa), Linda Murasawa (CFH Brasil), Denise Hills, Marília Rocca e Luís Saporta (CFH Brasil).

(Da Redação com Notícia Sustentável)