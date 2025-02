Novidade: RESORT DE R$ 300 MILHÕES COM ÁGUAS TERMAIS É INAUGURADO NO PARANÁ

O Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort acaba de ser inaugurado em Bandeirantes, no interior do Paraná, com um investimento de R$ 300 milhões. A unidade conta com 72 mil metros quadrados e capacidade para receber até 2,5 mil visitantes diariamente, distribuídos entre 599 unidades residenciais, sendo 350 apartamentos de hotel e 249 no modelo de multipropriedade.

As unidades são divididas em três categorias: apartamento superior, chalé e vila, sendo que a área residencial foi assinada pela arquiteta londrinense Juliana Meda. Todo apartamento possui vista: parte das unidades conta com visão direta para a segunda maior cruz do mundo, outro grupo de residências é “pé na areia”, algumas também possuem visão direcionada a lagos, já outras para o grupo de piscinas, e para o Santuário São Miguel Arcanjo.

Entre as 22 atrações estão a praia com areia branca, o rio lento e toboáguas para crianças. Além disso, o espaço conta com um boliche e uma área com pub inglês e salão de jogos. Além do restaurante principal, uma trattoria integra o segmento de alimentação, ao lado do fast food Rezendog e o restaurante Meu Poke, com o chef Rafael Soares, especialista em comida oriental. As águas termais do resort chegam a 43ºC.

A cidade de Bandeirantes possui o Santuário São Miguel Arcanjo, que recebe um milhão de peregrinos ao ano, e já é o terceiro destino religioso mais visitado do Brasil.

(Da Redação com Pan Rotas Brasil)