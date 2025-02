Oportunidade: PROJETO DE AL GORE QUER FORMAR NOVOS LÍDERES CLIMÁTICOS NO BRASIL

Na preparação para a COP30, que será realizada em novembro, no Brasil, o Climate Reality Project, organização sem fins lucrativos fundada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, está lançando uma turnê mundial de treinamento para formar novos líderes climáticos em todo o mundo.

A iniciativa, batizada de REALITY Tour, virá ao Brasil duas vezes neste ano: em março, em Belém, sede da COP30, e em agosto, no Rio de Janeiro.

O programa contará, pela primeira vez, com uma inovação tecnológica: Al Gore fará sua apresentação exclusiva sobre o tema em 12 idiomas, usando a tecnologia de Inteligência Artificial da Metaphysic, permitindo que pessoas de todo o mundo sintonizem ao vivo para se aprofundar sobre os atuais impactos e soluções ambientais.



Com o aumento das emissões de gases do efeito estufa, das temperaturas e da retórica contra as ações climáticas em todo o mundo, as lideranças globais estão sob risco de não atingir metas críticas de redução de emissões para 2030. Assim, a turnê busca engajar cidadãos ao redor do mundo para que incentivem os setores público e privado a agirem, na COP30 e para além dela, a fim de evitar uma catástrofe climática.



“Este é um momento crítico para avaliar o progresso climático que alcançamos nos dez anos desde que o mundo se uniu para estabelecer o Acordo de Paris. Também é urgente reconhecer e endereçar as medidas significativas que ainda precisamos tomar, se quisermos realmente resolver a crise climática”, diz o fundador e presidente do Conselho do Climate Reality, Al Gore.

“A realidade desta crise está ao nosso redor, com os impactos climáticos piorando em uma velocidade maior do que nossa adoção de ações ambientais. Este é o momento de revitalizar a liderança global na crise climática. É por isso que estamos lançando o REALITY Tour: para capacitar as pessoas em todo o mundo, para que sejam diretos e pressionem pelas medidas contundentes de que precisamos para resolver a crise climática”, acrescenta Al Gore.



O momento é crucial para isso. Há um consenso científico de que, para alcançar as metas do Acordo de Paris, as emissões de gases de efeito estufa devem ser reduzidas em 43% até 2030, mas, na metade desta década crítica para a ação, elas continuam aumentando.

Oportunidade fundamental

Por isso, as próximas negociações na COP30 representam uma oportunidade fundamental para intensificar coletivamente a ambição climática e pressionar os líderes mundiais a se comprometerem com os planos necessários para reduzir rapidamente as emissões – e evitar impactos ainda piores sobre o planeta.

No Brasil, a REALITY Tour e a COP 30 chegam em um momento no qual cresce a preocupação dos brasileiros com os efeitos da mudança climática. Uma pesquisa Datafolha publicada no último trimestre de 2024 apontou que seis a cada dez entrevistados enxergam os efeitos do clima como um risco imediato. Essa percepção foi impulsionada por eventos climáticos extremos ao redor do país no último ano, incluindo os efeitos devastadores de chuvas e enchentes, a seca prolongada, as queimadas em diversos estados e as temperaturas acima da média experimentadas pela população no período.

As sessões têm como objetivo capacitar seus participantes com o conhecimento, as habilidades e a rede de contatos para provocar mudanças reais em suas áreas de atuação e comunidades, além de pressionar seus governos a agirem.

“Convocamos as pessoas a participarem do REALITY Tour, pessoalmente ou on-line, para nos ajudar a construir um futuro melhor para todos nós. Podemos trabalhar juntos para criar um amanhã movido a energia limpa, onde a cooperação internacional contra as mudanças climáticas seja a norma. Neste momento crucial da história, estamos intensificando a pressão incessante dos cidadãos ao redor do mundo, de modo que os líderes nacionais não tenham outra escolha senão agir e aproveitar essa oportunidade”, afirma Phyllis Cuttino, presidente e CEO da Climate Reality.

Conheça os detalhes | As atividades do REALITY Tour em todo o mundo serão realizadas em três pilares:

1 – Treinamentos globais presenciais de advocacy: de 28 a 30 de março em Paris, na França – a cidade que recebeu o histórico Acordo de Paris que impulsionou a ação climática global há 10 anos. Ao longo de 2025, a turnê realizará grandes treinamentos presenciais para defensores desta causa em Nairóbi, Quênia; Rio de Janeiro, Brasil; e Ulaanbaatar, Mongólia.

2 – Treinamentos de advocacy conduzidos pelas filiais da Climate Reality em todo o mundo: as filiais da Climate Reality realizarão treinamentos de um dia para os ativistas em suas cidades, aumentando a base de apoio e a demanda por ações climáticas.



Em 29 de março, os treinamentos liderados pelas filiais serão realizados no Brasil (Belém), Canadá, Filipinas e África do Sul, e em 5 de abril em Fiji, Índia, Indonésia, Japão e México.

Os treinamentos oferecerão aos participantes a oportunidade de assistir a apresentação exclusiva do vice-presidente Gore sobre a crise e outros destaques do treinamento de Paris, juntamente com conteúdo focado em desafios e oportunidades locais.

3 – Experiência Global Online: Além dos eventos de treinamento presenciais, a Climate Reality está criando uma plataforma digital exclusiva com conteúdo do treinamento global em Paris. Aqueles que se inscreverem poderão assistir ao ex-vice-presidente Al Gore fazer sua apresentação climática em qualquer um dos 12 idiomas disponíveis – árabe, bahasa indonésio, bengali, inglês, francês, hindi, japonês, mandarim, português, espanhol, tagalo e urdu. A experiência estará disponível para o público em todo o mundo até a COP 30 em novembro.

Os participantes dos treinamentos globais e locais presenciais se tornarão membros do Corpo de Liderança do Climate Reality, e se juntarão ao movimento global de mais de 3,8 milhões de apoiadores em todo o mundo – composto por defensores do clima, líderes empresariais, autoridades eleitas, empreendedores, cidadãos engajados e estudantes que estão assumindo a liderança na ação climática.