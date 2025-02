UCP RECEBE PRÉMIO UNIVERSIDADE DO FUTURO PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

A cerimónia de entrega do prémio teve lugar na quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, na Nación Media, do Grupo Nación, reafirmando o compromisso da UCP com o desenvolvimento de um ensino superior moderno e acessível.

Esse reconhecimento é concedido a universidades que não apenas formam profissionais altamente capacitados, mas também facilitam sua inserção no mercado de trabalho. Entre os aspectos valorizados para esta distinção estão o investimento em tecnologia, a oferta de cursos 100% online, estratégias para promover o emprego de licenciados e a internacionalização dos seus programas académicos. A UCP demonstrou liderança exemplar em todas essas áreas, consolidando-se como referência no ensino superior no Paraguai e na região.

Desde o lançamento da Central Next, sua plataforma educacional inovadora, a universidade revolucionou o ensino online, permitindo que os alunos tenham acesso a uma formação de qualidade em qualquer lugar e a qualquer hora. Esta iniciativa tem sido fundamental para democratizar a educação e expandir as oportunidades acadêmicas para um maior número de pessoas. A flexibilidade das licenciaturas online, aliada a uma atualização constante do currículo, garante que os licenciados dispõem das ferramentas necessárias para ingressar num mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

O especialista em emprego Enrique López Arce destacou a importância de as universidades não apenas formarem profissionais, mas também proporcionarem-lhes oportunidades reais de emprego. Neste sentido, a UCP tem implementado centros de empregabilidade e alianças estratégicas com empresas e instituições internacionais, facilitando duplas licenciaturas e estágios no estrangeiro. Essas ações permitem que os alunos ingressem no mercado de trabalho com maiores vantagens competitivas e uma visão global de sua profissão.

O reconhecimento “Universidade do Futuro” destaca o impacto positivo destas iniciativas na formação académica e profissional dos estudantes. Na edição anterior, a UCP já tinha sido distinguida pela aposta na tecnologia e no seu modelo de ensino superior baseado na inovação e na acessibilidade. A instituição continua a reforçar o seu compromisso com a excelência académica e a evolução do ensino, posicionando-se como uma das universidades mais vanguardistas do país.

Com esta nova conquista, a Universidade Central do Paraguai reafirma sua liderança na transformação educacional e sua missão de oferecer formação de qualidade, acessível e voltada para o futuro. O reconhecimento recebido é um testemunho do esforço contínuo para promover o ensino superior no Paraguai e se adaptar às demandas de um mundo em constante mudança.

