Veja: MINISTROS DA RÚSSIA E DA CHINA DISCUTEM RELAÇÕES COM OS EUA E A UCRÂNIA

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se reuniu com seu colega chinês, Wang Yi, para discutir uma ampla gama de tópicos, incluindo as relações com os EUA e o conflito ucraniano, disse o ministério das Relações Exteriores russo na quinta-feira.

Os ministros se encontraram à margem da reunião ministerial do G20 na África do Sul. “As partes elogiaram o desenvolvimento do diálogo político e a interação prática entre a Rússia e a China como um fator estabilizador em um cená Mais cedo na quinta-feira, a agência estatal russa TASS relatou que Lavrov disse que sua próxima reunião com Wang aconteceria em Moscou em breve. No final de janeiro, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping discutiram como construir laços com o presidente dos EUA Donald Trump, juntamente com as perspectivas de um acordo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia e o firme apoio de Moscou à posição de Pequim sobre Taiwan.

(Da Redação com CNN Brasil)