WhatsApp: COMO AUMENTAR A SEGURANÇA E IMPEDIR SPYWARES E MALWARES DE ‘CLIQUE ZERO’

Você já deve saber que para garantir a segurança do seu WhatsApp e também do smartphone é muito importante não baixar arquivos de locais desconhecidos, assim como não clicar em links duvidosos. Mas como se defender de spywares e malwares de ‘clique zero’, ou seja, que não precisam de uma ação do usuário para invadir o seu aparelho?

Segundo o Economic Times, no final de janeiro, o WhatsApp afirmou que a empresa israelense de spyware “Paragon Solutions” tentou hackear diversos usuários, entre eles jornalistas e membros da sociedade civil por meio de um ataque de ‘clique zero’.

O episódio reacendeu uma grande preocupação em relação ao uso e disseminação de spyware — principalmente contra ativistas, jornalistas e políticos — cuja intenção é a de roubar informações dos usuários. Nas linhas a seguir, você verá como aumentar a segurança do seu WhatsApp e impedir esse tipo de ataque.

O que são spywares e malwares de clique zero?

Os malwares basicamente são programas de computador (software) criados para invadir sistemas e realizar diversas ações ilegais, como roubar informações, desviar dinheiro e outras coisas.

Celular e linhas de códigos

Os spywares são tipos de malwares com o objetivo de espionar o usuário, sendo muito utilizado em aplicativos como o WhatsApp, que tem acesso a webcam e microfone do celular. Dessa maneira, o spyware consegue capturar e transmitir informações ao cibercriminoso.

Esse tipo de ataque acontece porque os criminosos cibernéticos detectam os pontos fracos dos sistemas e aplicativos dos dispositivos. Entre as falhas, podem estar a negligência de patches de segurança, softwares obsoletos e configurações padrões com baixo nível de segurança.

Além disso, há a possibilidade de serem utilizados métodos de engenharia social, como a criação de redes Wi-Fi falsas, atualizações falsas de software e até mensagem de phishing.

Como proteger o WhatsApp de spywares de ‘clique zero’?

Para ampliar a sua segurança contra esse tipo de ataque hacker, siga algumas dicas. Uma das principais medidas é manter seu navegador da web, software e aplicativos sempre atualizados, pois novos recursos de proteção podem ter sido adicionados.

Para você ter ideia da importância da atualização de seu sistema, em 2021, um ativista de direitos humanos do Bahrein teve o iPhone hackeado por spywares de clique zero, que aproveitou uma vulnerabilidade de segurança no iMessage da Apple.

Por isso, a empresa atualizou suas defesas de segurança para o iOS 15. Então, sempre que é lançada uma nova versão do sistema operacional do seu celular, atualize-o.

Falando de iPhone, se você é usuário deste aparelho, ative o recurso Lockdown Mode (Modo Bloqueio). Ele reduz o risco de exploração de vulnerabilidades. Além disso, independente do seu aparelho, é muito importante realizar as atualizações regulares de patches de segurança, pois, dessa forma, você corrige falhas no sistema e reduz o risco de exploração por parte de hackers.

Também insira senhas em seu dispositivo e aplicativos. No WhatsApp, por exemplo, é possível ativar a autenticação em dois fatores, dando uma camada extra de segurança e, assim, dificultando a ação do cibercriminoso. Outra ação é ficar atento a possíveis comportamentos estranhos em seu app, como o envio de mensagens sem sua autorização. Se notar alguma anormalidade, entre em contato com o suporte da plataforma.

Como proteger o WhatsApp de malwares de ‘clique zero’?

Além do spyware, existem outros tipos de malwares, como o keylogger, capaz de registar teclas que foram digitadas pelo usuário, podendo pegar número de CPF, cartões de créditos, senhas, etc.

Hacker desenvolvendo um malware pelo computador (Imagem: janews / Shutterstock.com)

Há, ainda, o cavalo de troia, uma porta de entrada para softwares maliciosos roubarem informações e danificar sistemas. Além do Ransomware, que criptografa os arquivos da vítima, deixando ela sem acesso e dando ao cibercriminoso a possibilidade de chantageá-la.

Por isso, além de também realizar as ações citadas para a proteção contra spywares, é essencial adotar outras medidas, como evitar fazer jailbreaking, pois ele retira as restrições de software de dispositivos iOS, como o iPhone. O mesmo acontece quando o usuário faz o ‘root’ no aparelho Android. Por isso, se você não tem um amplo conhecimento sobre, não realize esse procedimento.

Sempre realize os backups de seus sistemas, pois caso sofra com um ransomware, é possível que o seu aparelho seja restaurado. Com um backup fica fácil recuperar os dados. Também ative bloqueadores pop-up ou não permita que eles apareçam ao ajustar as configurações do navegador.

Por último, mas não menos importante, instale um excelente antivírus para manter a sua segurança. Clique aqui e veja uma lista de opções.