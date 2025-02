Entenda: POLÍCIA MILITAR APREENDE MAIS DE 8 TONELADAS DE MACONHA EM FOZ DO IGUAÇU

Na madrugada desta quinta-feira (31), a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar, apreendeu aproximadamente 8,7 toneladas de maconha escondidas em dois veículos estacionados no pátio de um posto de combustíveis no bairro Três Bandeiras, em Foz do Iguaçu.

Os policiais militares se deslocaram ao local para verificar uma denúncia sobre um possível carregamento de entorpecentes. Ao se aproximarem, dois suspeitos que estavam ao lado de um caminhão e uma caminhonete fugiram, abandonando os veículos.

Durante a inspeção, foram encontraram vários fardos de maconha dentro dos automóveis. A Receita Federal foi acionada para realizar uma verificação detalhada no caminhão, que transportava farelo de trigo, onde foi detectada, por meio de escaneamento, a presença de drogas ocultas entre a carga. A operação resultou na apreensão total de 8,676 toneladas de maconha.

Os entorpecentes e os veículos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal.

Comunicação Social da PMPR.