COMPANHEIRADA

Juntou políticos das mais diversas correntes ideológicas a carta endereçada na quarta-feira (9) ao Supremo Tribunal Federal clamando pela realização do julgamento (ainda não concluído) do habeas corpus em que a defesa de Lula pede a suspeição do ex-juiz Sergio Moro por supostamente não ter agido com imparcialidade ao condenar o petista no caso do tríplex do Guarujá.

Assinaram o manifesto alguns dos mais notórios expoentes do PP, PSD, PSDB, DEM, PSOL, PT, PDT e MDB, muitos dos quais figuram como acusados, denunciados ou réus por desvio de dinheiro público em processos abertos na Lava Jato e em outras operações policiais que investigam crimes do colarinho branco.

Uma verdadeira legião de bravos paladinos da justiça e da moral empenhados na patriótica luta para preservar essa notável e tradicional instituição genuinamente brasileira chamada corrupção.

