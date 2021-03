Foz do Iguaçu: EX-VEREADOR É INTERNADO EM ESTADO GRAVE DEPOIS DE CAIR DO TELHADO

Segundo informações, o telhado, de onde Darci Siqueira foto ao lado) caiu, teria aproximadamente 5 (cinco) metros de altura. Com a queda, a vítima ficou gravemente ferida. Socorristas do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) do Posto Vila A foram acionados, sendo que, devido a gravidade, foi acionado apoio médico.

O ex-vereador de Foz do Iguaçu foi socorrido em estado gravíssimo e, inconsciente, o conduziram na ambulância do Siate para o Pronto Socorro do Hospital Municipal Germano Lauck. Após dar entrada na unidade hospitalar, a vítima foi entubada, e se encontra em tratamento médico.

Ainda segundo informações recebidas nesta manhã, o ex-vereador já teria passado por cirurgia no crânio.

Retificação – Circulou pelas Redes Sociais, que o vereador teria falecido (inclusive publicado inicialmente, e depois retificado, pelo jornalista Alecrim Moreira), o que, segundo informação que recebemos de Jesunita Luzia Carvalho e de pessoa ligada a família, não é verdade. Registre-se.

(Com Tribuna Popular e o Jornalista Alecrim Moreira)