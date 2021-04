PÁSCOA TODO DIA!

“Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito” (Mateus 28:6)

Sabemos e cremos, nós cristãos, que Jesus morreu uma única vez (Romanos 6:10; Hebreus 10:12) e, é claro, ressuscitou dos mortos uma única vez. Três dias após se submeter à punição por nossos pecados na cruz, Jesus, sem pecados, dominou a morte ao ressuscitar dos mortos e quebrar o poder do pecado. Foi este sacrifício final de sangue que abriu o caminho único para que tivéssemos um relacionamento com Deus agora e um lar com Ele para sempre. “… Cristo morreu por nossos pecados […] foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia…” (1 Coríntios 15: 3-4). Ele prometeu preparar um lugar para nós (João 14: 1-4), e Ele um dia retornará. Um dia estaremos com nosso Salvador ressurreto. “Ele vos deu vida, filhos mortos nos vossos delitos e pecados” (Efésios 2:1)

O apóstolo Paulo não estava equivocado quando disse que os cristãos de Éfeso estavam, de certa forma, mortos – mortos espiritualmente. Estavam mortos no sentido de estar separados de Deus, escravizados pelo pecado (Efésios 2: 5), e condenados sob a ira de Deus. Que estado de desesperança! No entanto, Deus, em Sua bondade, tomou uma atitude para reverter esta condição para eles e para nós. O Deus vivo “… que vivifica os mortos…” (Romanos 4:17) derramou Sua rica misericórdia e Seu grande amor enviando Seu Filho Jesus a esta terra. Por meio da morte e da ressurreição de Cristo, fomos vivificados (Efésios 2: 4-5). Quando cremos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, passamos da morte para a vida. Agora vivemos para regozijarmo-nos em Sua bondade! É por isso que todos os anos na época da Páscoa – na verdade, todos os dias do ano – temos o motivo para celebrar a ressurreição de nosso Salvador. “Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios” (Salmo 34: 1).

OREMOS: Deus, nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados, pois como sementes que se guardam na palha, nós nos guardamos para a ressurreição.

Temos certeza de que vós nos ressuscitareis no último dia, pois na vida dos vossos santos tais promessas se confirmaram. O vosso reino,com a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem a sede de Ti, a fome de justiça e de verdade.

Temos certeza de que todos os nossos medos serão vencidos; toda dor e sofrimento serão mitigados, porque vosso Anjo, nosso Defensor, nos escudará contra todo mal. Nos proteja hoje e sempre, oramos em nome de Jesus, que vivo está!

(Com Cindy Hess Kasper e Marvin Williams)

Curtir isso: Curtir Carregando...