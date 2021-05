OBRIGADO DEUS, POR MINHA MÃE!

“Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe”

(Provérbios 1:8)

Estas palavras foram ditas por Salomão, o homem considerado mais sábio de todos. Seguramente ele sabia o que estava dizendo !!! O amor de mãe é muito semelhante ao amor de Deus.

Recebemos os cuidados de nossa mãe, antes mesmo de virmos a este mundo, nos alimentando, usando seu próprio corpo para nos dar condições a vida, e depois que nascemos, nossa mãe ainda continua com seus cuidados, e mesmo que muitas vezes deixamos de ser bons filhos para ela, mesmo assim, ela continua nos amando, por isso seu amor é como o amor de Deus.

Devemos honrar nossas mães assim como fez Deus, escolhendo uma mulher para trazer o nosso Salvador ao mundo, Deus entregou à mulher o dom de gerar a vida como forma de honrá-la.

E para aqueles cujas as mães não estão mais entre nós, que Deus console e conforte seus corações neste dia, dando a cada uma dessas pessoas muitas boas lembranças com suas saudosas mães, com quem tiveram o privilégio, dado pelo Senhor, de viverem parte de suas vidas, mães com que tanto os amou e que se deram em vida por seus filhos e filhas e que, agora, estão sob os cuidados do Senhor à espera da volta de Jesus Cristo.

OREMOS:

Pai querido, peço a Sua bênção especial neste dia, para todas as mamães!!! Que o Senhor derrame sobre cada uma delas, a Sua alegria, a Sua paz e o Seu amor !!! Eu rogo por aquelas mamães que estão longe de seus filhos, que elas recebam do Senhor o Seu abraço, e o Seu carinho. E na condição de filho, eu lhe peço em especial pela minha mãe, lhe agradeço por ter sido tão bondoso comigo, me dando uma mãe tão maravilhosa e tão querida, obrigado pela vida dela. Senhor, que Teu Espírito Santo leva ao coração de minha mãe as palavras que não tenho para expressar o quanto eu a amo. Eu oro em nome de Jesus. Amém!

(Com Devocional Diário)

