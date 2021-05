“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca” (Mateus 26:41)

Dessas 2 ordens de Jesus acima, no versículo de hoje, “vigiar” pode até parecer uma atitude mais passiva que “orar”, mas, ambas são igualmente ativas. Tanto a oração como a vigilância devem ser constantes e bem executadas em nossas vidas. O zelo, a prevenção, a observação e fiscalização fazem parte da vida consagrada do cristão.

Jesus no Getsêmani estava em profundo sofrimento e angústia, quando disse essas palavras, mas os seus amigos mais próximos, não puderam vigiar em oração com Ele. O sono (espiritual), bem como as distrações dessa vida, nos impedem de supervisionar nossas vidas e orar como é preciso.

Fique atento! A carne é fraca e o nosso Inimigo sabe disso. Esteja preparado para resguardar e cuidar do que realmente importa: o propósito de Deus, sua vida espiritual e seu coração.

Vigiando e orando sem cessar!

– Esteja ativo e alerta! Ore, cuide-se e peça a Deus que lhe ajude a cumprir esses mandamentos.

– Cuidado com as distrações. Grandes acidentes acontecem devido a 1 motorista distraído. Mantenha o foco em Deus e na Sua Palavra.

– Não baixe a guarda nos tempos de paz nem de guerra. O Diabo está sempre buscando quem possa tragar e destruir (1 Pedro 5:8).

– Revista-se da armadura completa de Deus (Efésios 6:11-17).

– O vigia precisa estar em constante estado de alerta e monitorar com atenção o que precisa ser guardado.

OREMOS: