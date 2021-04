Senhor Deus, revigora a minha fé quando passo por lutas, dores e aflições. Quando as minhas forças se vão, sei que o Teu poder permanece inabalável para sempre! Segura firme a minha vida e me sustenta, Pai. Me abraça e me consola, quando tudo está difícil, pois só tenho a Ti, meu Deus! Molda a minha vida com o Teu querer e me ensina a confiar, que a Tua graça me basta. Em nome de Jesus, amém!