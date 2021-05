Senhor meu Deus, ensina-me a orar! Ajuda-me a buscar-Te sempre em adoração e estar mais junto a Ti. Peço perdão pelas minhas falhas, por não me dedicar como deveria à oração. Eu te agradeço pois sei que mesmo sendo fraco, o Senhor me ajuda e me ama. Quero ser um instrumento Teu para interceder por outras pessoas. Ajude-as nas suas dificuldades. Fica conosco neste dia, Pai. A Tua graça nos basta! Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém!