“Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a sua fidelidade!” (Lamentações de Jeremias 3:22-23)

Deus é o Senhor de toda misericórdia!

Misericórdia significa exercer bondade e perdão, não dando o castigo merecido a alguém. É assim que Deus age desde o princípio. Se Ele aplicasse a sentença que a humanidade realmente merece, todos já teríamos sido consumidos. Mas pelas Suas misericórdias, Deus permanece ao nosso lado, pacientemente suportando as nossas falhas, curando as feridas e nos ensinando amorosamente como ser melhores. É difícil entender tal atitude que não espera nada em troca, apenas ama, com empatia, se importando com a nossa miséria, sofrimento e dor…

Mais que todos, o Senhor é incansável em perdoar e não sente rancor do mal que cometemos contra Ele. Ele provou ser o Pai das misericórdias quando enviou-nos Jesus, para levar na cruz a dor, angústia e a punição da culpa que todos nós merecíamos. Cristo morreu a nossa morte, para hoje vivermos a vida com esperança eterna. A cada manhã, renove a sua fé e esperança pois a misericórdia de Deus se renova sobre você!

Suas Misericórdias não têm fim!

– Quando acordar lembre-se do amor e misericórdia de Deus. Confie Nele de verdade e assim terá forças para viver mais um dia.

– Entregue-se ao Senhor e deposite aos pés da cruz o seu fardo pesado!

– Deixe a ansiedade diante de Deus, Ele cuida de você .

– Ore e clame pela misericórdia do Senhor, com oração incessante. Fale com Deus silenciosamente várias vezes ao dia! Deus está sempre presente e nos ouve…

– Leia a Bíblia. Veja, por meio das escrituras, como Deus é sempre justo e bondoso das Sagradas Escrituras.

– Não desanime na caminhada da fé, se você anda lentamente ou se caiu entristecendo ao Pai. Deus é misericordioso e lhe ajuda a avançar!

OREMOS: