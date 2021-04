Aeroportos: OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO AEROPORTO POSSIBILITARÃO A EXPANSÃO DO TURISMO INTERNACIONAL EM FOZ

Presidente Jair Bolsonaro e governador do Paraná Ratinho Junior participaram da solenidade de entrega da nova pista nesta quarta-feira, 07.

O presidente da república Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira, 07, da entrega da obra de ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A nova pista vai permitir que mais voos internacionais venham direto para o município, como da Europa e dos Estados Unidos, e poderá consolidar Foz como destino turístico internacional.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, ministros e deputados também participaram da cerimônia.

A pista foi ampliada em 600 metros, passando de 2.195m para 2.795m. Além de mais segurança operacional, a melhoria proporcionará um incremento das cidades atendidas sem escalas a partir de Foz, com a possibilidade de voos para a América Central e Estados Unidos.

O investimento de R$ 53,9 milhões é oriundo de um termo de convênio firmado entre a Itaipu Binacional e a Infraero. Os trabalhos foram iniciados em fevereiro de 2020.

Durante o discurso, o presidente Bolsonaro enalteceu o papel da Itaipu, responsável por 80% dos investimentos nas obras no Aeroporto, e a atuação do ex-diretor geral brasileiro da usina, general Joaquim Silva e Luna, que assumirá a Petrobrás.

Bolsonaro comentou sobre os leilões dos quatro aeroportos paranaenses, que aconteceram nesta quarta: o Afonso Pena, em São José dos Pinhais, o Bacacheri, em Curitiba, o José Richa, em Londrina, e o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, disse que somente com as melhorias foi possível atingir um valor acima do esperado durante o leilão. “O investimento da outorga mínima era de R$ 130 milhões e foi fechado em mais de R$ 2 bilhões, sendo que a maior parte deste dinheiro será investido no Paraná, especialmente em Foz do Iguaçu. Essa obra inaugurada hoje é muito emblemática e condizente com a importância e a relevância de Foz”, afirmou.

MELHORIAS

Além da ampliação da pista, também foram inaugurados o novo pátio de manobras e a duplicação da via de acesso ao Aeroporto. A expansão do pátio, cujo investimento foi R$ 9 milhões, garantiu mais quatro posições de estacionamento de aeronaves comerciais, aumentando a capacidade de atendimento em 57%.

A duplicação da via de acesso teve investimento de R$ 6,14 milhões, também em parceria entre Itaipu e Infraero. A obra garante maior fluidez nas chegadas e saídas de veículos no terminal. “Foz do Iguaçu é um dos principais destinos turísticos do Brasil e, com a conclusão dessas obras no aeroporto, temos condições de receber mais viajantes que vêm à cidade a negócios ou turismo”, reiterou o presidente da Infraero, Brigadeiro Paes de Barros.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, a entrega da pista é a “realização de um sonho”. “Quando cheguei aqui, há dois anos, uma das primeiras conversas que tive com o governador foi sobre a importância desta obra para a região, que tem no turismo sua principal vocação econômica. Ver esse sonho se tornando realidade é uma satisfação enorme para a Itaipu”, destacou.

AEROPORTO MODERNO

Em fevereiro do ano passado, a Infraero entregou as obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto. Com o fim dos trabalhos, que receberam investimento de R$ 42,4 milhões, a capacidade de processamento de viajantes praticamente duplicou, passando de 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano.

Dentre as melhorias implementadas, destacam-se mudanças na área de check-in, nova sala de embarque para voos domésticos e internacionais, expansão dos espaços destinados às áreas comerciais; além de novos banheiros, escada rolante e carrosséis de bagagens. O terminal também ganhou dois novos elevadores e quatro novas pontes de embarque, que dão mais fluidez na circulação dos passageiros que embarcam ou desembarcam em Foz.

(Da Redação com Infraero)

CCR ARREMATA AEROPORTOS DE FOZ DO IGUAÇU, LONDRINA E CURITIBA

Por meio da Companhia de Participações em Concessões, o grupo CCR arrematou o Bloco Sul no leilão realizado nesta quarta-feira (7) e vai administrar, pelos próximos 30 anos, os aeroportos de Foz do Iguaçu (foto), Londrina, Curitiba e Bacacheri, no Paraná, bem como os de Joinville e Navegantes, em Santa Catarina, e os de Bagé, Pelotas e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.

Fonte: Infraero

O bloco tinha oferta mínima de R$ 130,2 milhões e a proposta vencedora foi de R$ 2,128 bilhões, o que representa um ágio de 1.534%. As outras concorrentes apresentavam propostas bem mais modestas: de R$ 1.050 bi (ágio de 706%) e R$ 300 milhões (ágio de 20,1%).

O leilão também ofertou outros dois blocos de aeroportos (Central e Norte) e garantiu ao Governo Federal uma arrecadação inicial de R$ 3,302 bilhões. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o ágio médio foi de 3.822% acima do valor de contribuição mínimo inicial fixado pelo edital, que era de R$ 186,2 milhões.

HISTÓRICO

A Companhia de Participações em Concessões foi criada em 2008 como braço estratégico do grupo CCR, uma AS que reúne os grupos Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Soares Penido e atua em várias frentes. Sua estreia no mercado ocorreu já no ano de fundação, quando adquiriu 40% da participação acionária na concessionária Renovias, que administra 345,6 quilômetros de rodovias entre Campinas e o Sul de Minas.

Hoje, a empresa administra 3.955 km de rodovias da ViaRio (RJ), NovaDutra (SP-RJ), ViaLagos (RJ), Freeway (RS), Rodonorte (PR), Autoban (SP), Via Oeste (SP), Rodoanel (SP), SP Vias (SP), Renovias (SP) e CCR MSVia (MS).

(Da Redação com Alerta Paraná)

