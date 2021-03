Política: PRESIDIÁRIOS TENTAM APLICAR GOLPE EM DEPUTADO

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) foi vítima de tentativas de golpe por parte de presidiários nesta quarta-feira (24), uma delas enquanto participava da sessão da Assembleia Legislativa (ALEP).

Pela manhã, o parlamentar, que apresenta o programa policial “Na mira com Soldado Fruet” na Rádio 97,7 FM de Foz do Iguaçu, foi informado por um ouvinte a respeito do roubo de uma motocicleta. O deputado divulgou o fato em suas redes sociais, com intuito de ajudar a localizar o veículo, e pediu que quem tivesse informações entrasse em contato com ele, para não expor os dados da vítima.

Assim que a informação do roubo da moto foi postada, o deputado começou a receber ligações de números com prefixos de outros estados. “Ligaram de dentro da cadeia dizendo que estavam com a moto e pediram para eu depositar dinheiro para pagar o resgate”, contou o Soldado Fruet. Quando ele se identificou como policial militar, o golpista desligou o telefone. No meio da tarde, enquanto participava da plenária remota da ALEP, o deputado recebeu outra ligação de um número que não era de Foz do Iguaçu e o estelionatário desistiu de tentar negociar ao perceber que falava com um policial.

O Soldado Fruet destacou que a situação serve de alerta para que a população tenha cuidado com golpes nas redes sociais. “Por isso, quando tiver algum bem furtado ou roubado, não divulgue seus dados pessoais pela internet, pois corre um grande risco de receber ligações de criminosos pedindo resgate e de sofrer um prejuízo ainda maior caso venha a efetuar algum pagamento para esses golpistas”, orientou o deputado, que atuou por 17 anos na Polícia Militar do Paraná.

Benefício: SOLDADO FRUET PROPÕE AMPLIAÇÃO DO COMIDA BOA COM DIVIDENDOS DA COPEL

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou nesta quarta-feira (24) na Assembleia Legislativa (ALEP), um requerimento solicitando ao governador Carlos Massa Ratinho Junior a destinação dos dividendos da Copel para o programa Cartão Comida Boa.

“Vamos, governador, usar esse dinheiro que é fruto das faturas pagas por cada paranaense à Copel para recriar e melhorar o Comida Boa. Foram cerca de 330 mil beneficiários no primeiro programa. Se utilizarmos esses dividendos, os R$ 450 milhões que o Estado receberá da Copel, o senhor poderá garantir quase R$ 230 por mês a cada um desses 330 mil beneficiários durante mais meio ano”, defendeu Fruet em plenário.

“Muitos acreditam que eu venho a tribuna sempre cobrar o governo, questionar suas ações ou criticá-lo, mas não é isso não. Quando uso a palavra, trago para conhecimento do Governo o clamor do povo, a realidade das cidades, dos servidores públicos e da população em geral”, destacou o parlamentar iguaçuense.

O Líder do PROS parabenizou o Governo do Estado pela criação do Cartão Comida Boa, através da Lei nº 20.172, de abril de 2020, que autorizou a concessão de um auxílio emergencial de R$ 50 por três meses à população de baixa renda, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mas propôs melhorias no programa.

No expediente ao governador, o deputado apontou que “ainda que o valor não suportasse todas as necessidades da população, principalmente durante a pandemia, época em que comércios e demais setores restaram fechados, foi de grande valia para os beneficiários. Infelizmente, em virtude do prazo determinado do programa e da alta monta de recursos que a administração pública está arcando com leitos, medicamentos e instrumentos de saúde, os repasses não foram prorrogados, deixando muitas famílias sem ter acesso ao mínimo para se viver com dignidade, por exemplo, alimentação, vestuário e habitação”.

Segundo o Soldado Fruet, “todos sabemos que R$ 50 não compram uma cesta básica, mas no desespero de uma mãe, de um pai, muitas vezes esses R$ 50 compraram alguns litros de leite para seus filhos, mesmo que os pais continuassem com fome”. Dirigindo-se ao governador, ele enfatizou que “para uma família necessitada, R$ 230 significam duas cestas básicas; significa literalmente, comida boa na mesa durante o mês”.

Em função do lucro recorde obtido pela Copel em 2020, que resultou na distribuição total de R$ 2,5 bilhões em dividendos, o deputado pleiteou que o governador destine a parte que cabe ao Estado (R$ 450 milhões) para continuação e ampliação do Comida Boa, “medida que acarretará a retirada de muitas famílias da miséria e se traduzirá numa clara demonstração de que a administração pública, seja direta ou indireta, está alinhada com os interesses coletivos da população”.

