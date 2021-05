Foz do Iguaçu: VEREADORES PEDEM PRORROGAÇÃO DA CARÊNCIA DO JURO ZERO

O presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, Ney Patrício e o vereador Adnan El Sayed estiveram nesta terça-feira, 25, na Fomento Paraná, em Curitiba.

O presidente da Câmara de Vereadores, Ney Patrício (foto), e o vereador Adnan El Sayed estiveram, nesta terça-feira, 25, na Fomento Paraná, em Curitiba. Os parlamentares solicitaram ao diretor de Mercado, Vinicius José Rocha, a prorrogação da carência de pagamento do programa Foz Juro Zero. Também acompanharam a reunião o secretário de Agricultura e Indústria e Comércio, João Pereira e o coordenador do Banco do Empreendedor, Volnei Lambert.

Os vereadores reivindicaram que o prazo para início do pagamento da linha de crédito, realizada no ano passado, seja estendido em seis meses. Com isso, os empreendedores que aderiram ao programa poderão pagar a primeira parcela a vencer no final do ano. As primeiras parcelas do crédito começam a vencer em agosto deste ano.

“Boa notícia. Avançou a luta pela prorrogação da carência do Juro Zero na reunião de hoje com o diretor Vinicius da Fomento Paraná. A medida vai garantir a manutenção dos empregos e possibilitar um fôlego financeiro para as empresas”, afirmou Ney Patrício.

SEGUNDA ETAPA FOZ JURO ZERO

O diretor de Mercado da Fomento Paraná, Vinicius José Rocha, confirmou que Foz será contemplada com uma segunda etapa do programa até final de junho. Nesta segunda etapa, após pedido do Município e da Câmara, também serão ofertados créditos para empreendedores que atuam no setor de turismo, em especial de eventos. “Inclusive o cadastro do Cadin, que inclui por exemplo, débitos de IPVA ou com a Copel podem ser dispensados através da negociação da Fomento com a prefeitura”, reforçou o presidente.

Aquele que obteve empréstimo e está no período de carência, também poderá obter mais empréstimo. Serão ofertadas linhas de R$ 5 mil para informais, R$ 10 mil para MEIs com menos de um ano e de até R$ 20 mil para MEIs com mais de 12 meses. Os créditos poderão ser parcelados em até 36 vezes.

O Foz Juro Zero é um programa efetuado por meio Banco do Empreendedor, através de convênio firmado com a Fomento Paraná, que oferece linhas de crédito emergenciais.

(Da Redação com CMFI)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado