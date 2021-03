Analista: VENEZUELA DEBE PUBLICAR DATOS ECONÓMICOS SI QUIERE RENEGOCIAR SU DEUDA

El Gobierno venezolano dice que está dispuesto a honrar todos los pagos de su deuda pero que las sanciones de EEUU se lo impiden, por lo que insta a los tenedores a entrar en una negociación, que a juicio del economista Ronald Balza, solo será posible si el Estado publica todos los datos sobre su economía.

“El primer paso para cualquier cosa que quiera hacer el Gobierno en serio es publicar toda la información de los presupuestos, todo lo del Banco Central, todo lo del Instituto Nacional de Estadística, porque es la única manera de que los que vayan a negociar con él lo que sea (…) porque lo que todo el mundo sabe es que aquí no se publica nada”, indicó el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello.

Desde el mes de septiembre, el Gobierno de Venezuela ha lanzado convocatorias a los tenedores de la deuda de Petróleos de Venezuela y la Corporación Eléctrica Nacional.

“Uno de los condicionantes que tenía esa solicitud (hecha por el Gobierno en septiembre) era precisamente que hubiera una intermediación con los acreedores para levantar la sanción, porque se entendía que las sanciones impedían hacer renegociaciones de esos papeles”, apuntó.

Sin embargo, el tiempo ha ido transcurriendo y el experto considera que la ausencia de respuesta era anticipable, porque no había seguridad de que el Gobierno tuviese la capacidad de pagar, y aceptar una renegociación sería pasar por encima de las decisiones de la justicia estadounidense, y difícilmente alguna de las empresas implicadas estaría dispuesta asumir tal riesgo.

Balza indicó que en este momento hay suspenso en torno a lo que puede pasar con la deuda Venezuela, pues si bien los tenedores no han decidido negociar, tampoco se han reunido para cobrar.

“Ellos (los tenedores) no han venido a negociar, pero tampoco se han unido todos para cobrar lo que no se les ha pagado, y está como en suspenso, y no es que los acreedores están reuniéndose para venderle todo a fondos buitres, que es uno de los temores que siempre se han tenido desde el tema de Argentina (2015)”, agregó.

El temor de que una situación como la de Argentina se presente ha estado latente desde hace un año, porque la deuda venezolana, destacó Balza, ha continuado perdiendo valor.

FONDOS BUITRES

No obstante, la situación que actualmente afronta Venezuela en medio de las sanciones, hace que pocos se arriesguen a meterse en un litigio para el cobro de la deuda, prosiguió, pues a su juicio, Venezuela tiene pocos activos en el exterior que puedan ser reclamados y pocos ingresos.

“En este escenario la principal consecuencia de no poder pagar es no poder pedir prestado, y en el caso de Venezuela una de las preocupaciones que se ha tenido siempre es que al caer los ingresos petroleros y no haber ahorros no hay como hacer pagos (…) que no sean a través de acuerdo como ha hecho con China, Rusia o Irán que pueden tener más que ver con trueques o concesiones”, expuso.

Este tipo de pagos, destacó, queda en evidencia que no es tan efectivo cuando Venezuela afronta situaciones como la compra de vacunas si no dispone del oro depositado en el Banco de Inglaterra, lo que a su juicio indica que la capacidad de pago de la nación caribeña podría ser muy limitada.

En tal sentido, considera que un buen paso sería aclarar cuentas con el Fondo Monetario Internacional, que se conviertan en una garantía para poder obtener financiamiento con otros países, sin que eso se traduzca en una pérdida de su soberanía.

(Sala de Prensa con SputnikNews)

Curtir isso: Curtir Carregando...