Saúde: SOLDADO FRUET PEDE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS

O deputado estadual Sd. Fruet protocolizou nesta segunda-feira (29) um requerimento ao governador Ratinho Junior solicitando o repasse de recursos financeiros e humanos aos municípios paranaenses para que possam fornecer atendimento psicológico e psiquiátrico aos profissionais de saúde e trabalhadores de apoio que laboram na luta contra a Covid-19.

“Os servidores de hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de saúde, tanto públicos quanto privados, estão atuando incansavelmente na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus para salvar a população. Mas ainda que tidos como heróis pela atuação na crise sanitária, são humanos que também precisam de cuidado”, argumentou Fruet.

Na justificativa do pedido, o Soldado Fruet citou que, de acordo com o Boletim Epidemiológico nº 52 do Governo Federal, até o dia 1º de março de 2021, foram notificados 144.420 casos de Síndrome Gripal suspeitos de Covid-19 em profissionais de saúde no “E-SUS Notifica”, dos quais 27,4% confirmados. Ele apontou ainda que uma recente pesquisa nacional da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indicou que 43,2% dos profissionais não se sentem protegidos no trabalho de enfrentamento da Covid-19. Em relação à saúde mental, o levantamento demonstrou que estes trabalhadores sofrem de uma série de problemas, como perturbação do sono, irritabilidade, choro frequente, distúrbios em geral, perda de satisfação na carreira ou na vida, tristeza, apatia, pensamento negativo e suicida, entre vários outros sintomas.

O deputado do PROS reconheceu que “acertadamente” a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) instituiu o programa “Cuidando de quem cuida”, voltado ao atendimento da saúde mental dos servidores e gestores do órgão. “Alguns municípios copiaram a iniciativa e, atualmente, estão ofertando acompanhamento psicológico aos seus colaboradores. Infelizmente, diversas localidades, quiçá a maioria, não dispõe de orçamento suficiente para custear o serviço sem defasar outro”, pontuou. Por isso, pediu ao governador para que, via convênio, transfira verbas e ceda profissionais capacitados para que os municípios possam oferecer atendimento aos seus funcionários que diuturnamente estão batalhando contra esse inimigo invisível.

“Não podemos deixar que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e tantos outros agentes que curam as doenças dos outros, padeçam sozinhos contra as indeléveis marcas que esse período vai deixar nas suas memórias”, disse o Soldado Fruet. Na avaliação dele, “o gasto com a saúde mental dos profissionais hoje é a melhor maneira de prevenção contra problemas futuros e de agradecimento por todo o trabalho desempenhado”. Caso não seja possível esse repasse, o deputado sugeriu que o Estado atenda os profissionais dos municípios por meio do “Cuidando de quem cuida”.

