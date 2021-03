Asunción: PARLAMENTARIOS COINCIDEN EN EL FRACASO DE MARIO ABDO ANTE CRISIS POR EL COVID-19

El diputado Sebastián Villarejo y los senadores Martín Arévalo y Antonio Barrios criticaron el actuar lento del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en medio de la pandemia. Señalaron que su Gobierno está debilitado y fracasó ante la crisis sanitaria.

Las protestas ciudadanas en contra del Gobierno de Mario Abdo Benítez por la grave crisis política, sanitaria y social revivieron la intención de los partidos de oposición para impulsar nuevamente un juicio político al jefe de Estado.

Al respecto, Sebastián Villarejo, diputado por el Partido Patria Querida (PPQ), y los senadores colorados Martín Arévalo y Antonio Barrios analizaron la complicada situación por la que atraviesa el país a causa de la pandemia del Covid-19.

Los legisladores coincidieron en que la administración de Mario Abdo Benítez fracasó y no supo actuar ante la crisis. Cuestionaron el modo lento en que realiza las movidas dentro de su Gabinete y cómo se va debilitando su Gobierno.

CAMBIOS LENTOS Y NO ESTRUCTURADOS

Para intentar calmar los ánimos, el titular del Ejecutivo viene anunciando una serie de cambios dentro del Gabinete Presidencial. Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene firme y asegura que seguirá manifestándose hasta lograr la renuncia del mandatario. “El presidente como mínimo debe llegar a un juicio político para que se dé cuenta de que debe dar un golpe de timón. Creo que si el Partido Colorado lo salva en Diputados contribuye a la crisis”, aseveró Villajero durante una entrevista en La Lupa de Telefuturo.

Siguió explicando que desde Patria Querida acompañarán el juicio político a Mario Abdo y al vicepresidente Hugo Velázquez. Calificó al titular del Ejecutivo como un presidente sin poder y que los cambios que va realizando “lo hace de forma lenta, cansina y no estructurada”.

“Nos dimos cuenta que el presidente no supo actuar ante la crisis. Tenemos una semana de crisis y no aparece, solo habla con las personas que defienden el sistema de clientelismo y prebendarismo, nunca habló de frente al pueblo paraguayo”, puntualizó. A su criterio, la única forma de salir de la crisis es tratar lo antes posible el pedido de juicio político. “Estamos en una guerra y no sé si él tiene la espalda suficiente para realmente comandar y gobernar una crisis sanitaria, económica y educativa”, sentenció el diputado de PPQ.

Por último, dijo que fue el propio Mario Abdo quien socavó su liderazgo y “decidió demostrar una dualidad de que el Gobierno no está en la avenida Mariscal López, sino que está sobre la avenida España”, en alusión al ex presidente Horacio Cartes.

RESPUESTAS LENTAS

A su turno, el senador colorado Martín Arévalo comentó que el Gobierno tardó mucho en responder y para dar soluciones al reclamo de la ciudadanía, que desde hace una semana se congrega frente al Congreso Nacional y protesta por la falta de medicamentos para pacientes graves con Covid-19.

Señaló que Mario Abdo “es un presidente caprichoso en su manejo político” y ve lejos la posibilidad de activar un juicio político. “No creo que haya los votos, pero sí creo que el presidente tendría que entender esta situación y hacer más cambios, más tomas de decisiones fuertes para la administración del poder”, prosiguió.

Para Arévalos, solo el Partido Colorado es quien sostiene a Abdo Benítez en el poder, pese a ganarse la negativa de una gran parte de la ciudadanía que a los gritos exige su salida. “Hay un Partido Colorado que entiende que tiene que sostener al presidente de la República. Moralmente Marito hoy ya puede sentirse como un presidente fracasado y que ha perdido todo”, continuó.

En una línea similar, Antonio Barrios, senador por el Movimiento Honor Colorado, expresó que hubo muchas falencias y que el reclamo ciudadano es totalmente justo. Criticó la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo y cree que los cambios dentro de su equipo de trabajo “no van a la velocidad que deberían”.

“El presidente de la República tiene la última oportunidad de llamar a un diálogo franco de todos los líderes de la oposición y tratar de establecer una nueva hoja de ruta”, aconsejó el senador. Sobre el punto, cree que por el momento debe pasar a segundo plano un eventual juicio político.

“Yo lo único que digo es que estamos en la oportunidad o en la necesidad de priorizar la crisis sanitaria que está por encima de cualquier otra crisis. Esto nos va a llevar a la muerte de miles de paraguayos”, dijo Barrios y apuntó a que “un juicio político traería un problema institucional”.

La pandemia se instaló en el país hace ya 12 meses y el temor de las autoridades sanitarias siempre fue llegar a un colapso en el sistema de Salud. Los números son alarmantes y el personal de blanco de forma insistente pide a la ciudadanía no dejar las medidas de prevención como el uso de tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento social.

Sistema colapsado: 40 PACIENTES ESTÁN A LA ESPERA DE UNA CAMA DE TERAPIA INTENSIVA

En entrevista con el canal GEN, el doctor Roque Silva habló sobre la preocupante situación sanitaria que se vive en Central y el resto del país a causa de la pandemia de COVID-19, señalando la gran cantidad de personas que hoy día están internadas. “No va a importar el dinero que vos tengas ni la posibilidad de que puedas irte a otro lado, no hay lugar en terapia intensiva. En todos lados está saturado de pacientes con COVID-19”, expresó.

De esta manera, la autoridad sanitaria volvió a enfatizar que las camas de terapia intensiva están colapsadas ante el importante aumento de internados con esta enfermedad. Durante la entrevista, Silva confirmó que actualmente unas 40 personas se encuentran esperando acceder a una cama de terapia intensiva en distintos hospitales a nivel país. “Están sostenidas en los respiradores de las urgencias como medida de salvataje”.

Dijo que hay pacientes que van desde los 20 años inclusive que están en esta situación y no solamente adultos mayores, lo cual confirma que cada vez son más los jóvenes que presentan la forma grave de la enfermedad. Silva también señaló que la parte de Urgencias de los hospitales de Central y Capital “es un campo de batalla” en vista al importante número de pacientes que se reciben a diario. “El personal sanitario está haciendo un esfuerzo tremendo”.

Según explicó, lo primero que se tiene en cuenta al momento de tener que elegir quién podrá acceder a una cama es la posibilidad que tiene esa persona de recuperarse. En este caso, se evalúa “qué le espera al paciente”, según sus propias expresiones, refiriéndose a la posibilidad que tiene de recuperarse del COVID-19.

“Lastimosamente muchas veces tenemos que elegirle a ese pendejo que se fue a jugar piki voley y terminó contagiado porque tiene posibilidades de recuperarse que aquel paciente de mayor edad”, sostuvo de manera cruda al mencionar este tema. Hay aproximadamente 8 niños internados en terapia intensiva, de los cuales 2 cuentan con obesidad, lo cual complica su cuadro, refirió el director de la XI Región Sanitaria.

En cuanto a planes de contingencia para Central, adelantó que mañana estarán manteniendo una reunión con los directores de hospitales a fin de evaluar las posibles medidas a tomar. Se evalúa aumentar la cantidad de camas y “estirar los recursos humanos” para satisfacer la necesidad, acotó. “Esperamos que los números de contagios y de internados puedan descender”, puntualizó Silva.

(Sala de Prensa con Ultima Hora)

