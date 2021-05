Foz do Iguaçu: NOVO LOCKDOWN É DECRETADO PELO PREFEITO PARA ESTE FIM DE SEMANA

Foto: Marcos Labanca

Decreto publicado esta semana manteve toque de recolher das 23h às 5h. Atividades comerciais devem encerrar o funcionamento às 22h.

O neste final de semana em Foz do Iguaçu terá novamente a restrição da circulação de pessoas das 18h de sábado (22) às 5h de segunda-feira (24), salvo por motivos de força maior. A medida tem como objetivo reduzir o número de casos e, principalmente, de internações por covid-19.

A preocupação se deve, principalmente, pela ocupação em 100% da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, referência no tratamento à doença. O hospital atende os nove municípios da 9ª Regional de Saúde, além de paraguaios e brasiguaios.

As restrições para conter o avanço da covid-19 têm sido adotadas em várias cidades do Paraná e, devido à preocupação com o aumento de casos e a limitação de atendimento do sistema de saúde, na segunda-feira (17), o Governo do Estado publicou decreto ampliando as medidas. Entre elas, toque de recolher das 22h às 5h e funcionamento somente de atividades essenciais no domingo.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no entanto, manteve o toque de recolher das 23h às 5h, com funcionamento das atividades até as 22h, por meio de decreto publicado na terça-feira (18). A intenção é minimizar os prejuízos econômicos às atividades comerciais, gastronômicas e de serviços.

A fiscalização segue reforçada para garantir o cumprimento das medidas em vigor. As denúncias de irregularidades podem ser feitas pela população por meio do telefone 199 ou do aplicativo 156 Foz, informando data e local. Ainda que os fiscais não cheguem a tempo de flagrar o descumprimento, essas informações possibilitam que a Secretaria Municipal de Fazenda puna os responsáveis.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado