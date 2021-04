Pandemia: FOZ DO IGUAÇU ULTRAPASSA 700 MORTOS POR COVID-19

A média subiu para 274 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, o que coloca Foz na mais trágica situação entre as cidades paranaenses.

Com mais oito vítimas fatais em 24 horas, confirmadas pelo boletim oficial desta segunda-feira, 12, da Vigilância Epidemiológica, Foz do Iguaçu chega a 708 mortos pela Covid-19. A média é de 274 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, o que coloca Foz na mais trágica situação entre as cidades paranaenses.

Proporcionalmente, Foz do Iguaçu tem o maior índice de mortes no Estado e 70% acima da média nacional, que é de 160 mortos a cada grupo de 100 mil habitantes. Em números absolutos Foz alcançou no último boletim epidemiológico a quantidade de 32.514 casos confirmados da doença.

No momento, 239 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 138 estão internadas. Destas internadas, 93 estão em leitos de UTI que se mantém na taxa de 84% de ocupação. A média móvel reduziu, porém com tantas pessoas na UTI, há indicativo de confirmações de muitas mortes ainda ao longo deste mês.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE: TIRE SUAS DÚVIDAS

A campanha de vacinação contra a Influenza (gripe H1N1) começou nesta segunda-feira (12) e segue até o dia 9 de julho. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar pelo menos 90% dos grupos prioritários. Foz do Iguaçu recebeu 9.440 doses da vacina para a primeira etapa da campanha e receberá as doses de acordo com o fluxo de aplicação do imunizante. Neste ano, a vacinação será feita nas 19 UBS que não estão atendendo casos sintomáticos de covid-19.

Organizada preferencialmente por agendamento on-line no link bit.ly/vacinainfluenzaFoz, o cadastro para vacinação também pode ser feito nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). No site, é possível verificar a quantidade de vagas disponíveis em cada unidade e agendar data e horário de preferência.

A campanha de vacinação iniciou pelo grupo de crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres em período pós parto de até 45 dias) e trabalhadores da saúde. A vacinação da influenza ocorre simultaneamente com a contra a covid-19, porém com faixas etárias diferentes sendo imunizadas.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE ESTÃO VACINANDO CONTRA A GRIPE

Distrito Nordeste: UBS Sol de Maio, Três Bandeiras e Lagoa Dourada;

Distrito Norte: UBS AKLP, Jardim Curitibano, Porto Belo e Vila C Nova;

Distrito Leste: UBS Campos do Iguaçu, Morumbi III, Portal da Foz e Jardim São Paulo 2;

Distrito Oeste: UBS Vila Adriana, Jardim América, Parque Presidente e Maracanã;

Distrito Sul: Ouro Verde, Profilurb I, Vila Carimã e Padre Monti.

TEM ALGUMA CONTRAINDICAÇÃO?

São poucas as contraindicações. Pessoas com alergia aos componentes da vacina ou quadro febril agudo devem postergar a procura pela vacina.

TOMEI A VACINA DA COVID-19 HÁ POUCO TEMPO, POSSO ME VACINAR CONTRA A GRIPE TAMBÉM?

O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das vacinas contra a covid-19 e contra a gripe simultaneamente. A orientação, neste momento, é priorizar a imunização contra a covid e respeitar o intervalo de 14 dias entre uma e outra dose.

QUAL É A ORDEM E OS GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS CONTRA A GRIPE?

A vacinação será feita de forma escalonada. Os grupos prioritários serão distribuídos em três etapas. Na primeira, de 12 de abril a 10 de maio, serão imunizadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

Na segunda fase, de 11 de maio a 8 de junho, a vacinação abrangerá idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas.

Na terceira etapa, de 9 de junho e 9 de julho, estão pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A VACINA CONTRA A INFLUENZA PROTEGE CONTRA A COVID-19?

Atualmente, não há evidências de que outras vacinas, além daquelas especificamente para o vírus SARS-Cov-2 (coronavírus), irão proteger contra covid-19.

POR QUE SE VACINAR CONTRA A GRIPE/INFLUENZA?

Todos os anos, a gripe é responsável por muitos óbitos e pode trazer sérias complicações para a saúde (sobretudo de pessoas com comorbidades). Vacinar-se contra a gripe é essencial para quem deseja ficar prevenido contra a doença, mas lembre-se: a vacina não evita o quadro de gripe, ela reduz a gravidade e o tempo de sintomas da doença.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...