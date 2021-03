Auxílio: SOLDADO FRUET DESTACA IMPORTÂNCIA DOS RESTAURANTES POPULARES NA PANDEMIA

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) destacou nesta terça-feira (30) a importância dos restaurantes populares no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

“Temos visto que essa estratégia tem sido muito eficiente em alguns municípios do Paraná e em outros estados para atender o forte aumento da população em situação de vulnerabilidade social neste momento de crise na saúde e na economia”, afirmou. Como exemplo, citou que no Estado de São Paulo o número de refeições servidas nos 59 restaurantes do programa Bom Prato cresceu 60% neste período, de 2 milhões para 3,2 milhões por mês.

PARANÁ

Segundo o deputado, entre as cidades paranaenses mais populosas, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel já contam com restaurantes populares, que servem refeições nutritivas por valores em torno de R$ 3. “Na atual conjuntura, essas unidades prestam um serviço social de valor incalculável para a população mais carente de diversas regiões do Estado. Mesmo com as restrições dos decretos de combate à Covid-19, seguem fornecendo alimentação de qualidade, seja presencialmente ou através da venda ou até distribuição de marmitas aos mais necessitados”, ressaltou. Em São José dos Pinhais, sexta colocada no ranking estadual de população, o plano de governo da atual gestão prevê a instalação de um restaurante popular.

Fruet trabalha em prol da implantação do primeiro restaurante popular de Foz do Iguaçu

Atendendo a uma demanda que recebeu da população, o Soldado Fruet trabalha em prol da implantação do primeiro restaurante popular de Foz do Iguaçu, sétimo município mais populoso do Paraná. Em dezembro de 2020, ele apresentou a proposta ao secretário estadual da Agricultura. Norberto Ortigara informou que a pasta tem recursos disponíveis para a obra, desde que o prefeito manifeste interesse. No início de 2021, o deputado protocolou um ofício pedindo que o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, formalize ao Estado sua intenção de viabilizar o projeto, e também protocolou um abaixo-assinado com mais de 400 assinaturas favoráveis à implantação do restaurante popular. “Não medirei esforços para que esse sonho do povo iguaçuense se torne realidade”, declarou o Soldado Fruet.

SÃO PAULO

No Estado de São Paulo, o programa Bom Prato oferece café da manhã por R$ 0,50 e almoço e jantar ao custo de R$ 1 todos os dias da semana. Além disso, disponibiliza as três refeições diárias gratuitamente a 53 mil pessoas em situação de rua cadastradas, totalizando mais de 660 mil atendidos. Antes da pandemia, o programa não oferecia jantar a R$ 1 nem refeições gratuitas a moradores de rua e o atendimento ocorria só de segunda a sexta-feira. Desde março de 2020, os 59 restaurantes – 22 deles na capital – já entregaram mais de 31,3 milhões de refeições em embalagens com talheres descartáveis para retirada, já que o estado proibiu o consumo nos locais.

“Muitas pessoas que nunca imaginaram usar esse tipo de restaurante estão buscando suas refeições lá”, destacou o Soldado Fruet. “São pessoas que perderam seus empregos ou sua renda por conta da paralisação das atividades e agora buscam essas marmitas para toda a família”, explicou. O Governo de São Paulo destinou R$ 170 milhões para subsidiar as refeições à população vulnerável. A oferta das três refeições diárias durante os sete dias da semana e a gratuidade para os moradores de rua estão garantidas até o final de abril, mas o esquema poderá ser prorrogado dependendo da situação da pandemia.

