Economia: NO PARANÁ, COMISSÃO DE TURISMO DA ASSEMBLEIA APROVA MAIS TRÊS PROJETOS

Sob a presidência do deputado estadual Soldado Fruet (PROS), a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) aprovou os pareceres favoráveis a três projetos de lei (PLs) em reunião realizada de forma remota após a sessão plenária desta terça-feira (20).

Segundo o parlamentar, o Paraná tem uma série de atrativos ainda desconhecidos por grande parte da população, com potencial para receber muito mais visitantes. “São iniciativas importantes que contribuirão para o desenvolvimento do setor turístico em diversas regiões do Estado, gerando emprego, renda e novas oportunidades de passeios e viagens aos paranaenses”, destacou.

O PL nº 133/2019, de autoria do deputado Emerson Bacil (PSL), insere no calendário oficial de eventos turísticos do Paraná a Festa do Fumicultor, realizada anualmente no último domingo do mês de abril, em São João do Triunfo. O evento tem o objetivo de proporcionar a confraternização das famílias que atuam na fumicultura do município, que é o maior produtor de tabaco do Paraná. Mais de 4 mil famílias trabalham na atividade, que é a mola propulsora da economia local.

Já o PL nº 837/2019, proposto pelo deputado Tião Medeiros (PTB), insere no Roteiro Oficial de Turismo Religioso do Estado do Paraná o Recanto Dom Bosco, situado no Distrito de Sumaré, município de Paranavaí. O local é a sede da Comunidade Católica Emanuel, fundada pelo Padre Adão Dias em 14 de março de 2005, que tem como objetivos a evangelização, prevenção e combate às drogas e ao alcoolismo.

Por sua vez, o PL nº 596/2020, apresentado pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), institui a Região Turística Ilha do Sol, integrada pelos municípios de Primeiro de Maio e Sertaneja. A matéria, que foi aprovada em forma de substitutivo geral, pretende viabilizar o desenvolvimento turístico regional sustentável das duas cidades, promovendo a cultura, o lazer e a preservação ambiental, com objetivo principal de fomentar a geração de empregos através do empreendedorismo da região. Sertaneja tem várias atividades que podem atrair turistas, como caminhadas, cavalgadas, cicloturismo, turismo off road, canoagem, turismo rural, entre outras.

Outro item da pauta, o PL nº 639/2020, protocolado pelo deputado Tercílio Turini (CDN), que concede o título de Capital Paranaense do Turismo de Aventura ao Município de Sapopema, foi baixado em diligência à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest). Além do Soldado Fruet, participaram da reunião os deputados Anibelli Neto (MDB), Galo (PODE), Cobra Repórter (PSD), Professor Lemos (PT) e Rodrigo Estacho (PV).

(Da Reação com informações da ALEP)

