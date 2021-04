Agricultura: PREFEITURA DE FOZ INICIA CADASTRO ON-LINE DE AGRICULTORES

Objetivo é obter informações concretas sobre as atividades dos produtores de Foz do Iguaçu e criar estratégias de assistência para o setor.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário iniciou o cadastramento dos agricultores de Foz do Iguaçu. A finalidade é conhecer de forma mais ampla o dia a dia do produtor, suas necessidades, saber como vivem e o que produzem.

Neste primeiro momento, o cadastro deve ser feito pelo site da Prefeitura, por meio do link: https://bit.ly/3dJPom7, no qual está disponível um questionário para preenchimento dos agricultores. A partir de maio, servidores da pasta irão até as propriedades para colher as informações também presencialmente, para facilitar o acesso aos dados.

Segundo João Pereira dos Santos, secretário de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, a partir deste cadastramento será possível montar uma base para atender as necessidades reais dos agricultores. “Ao conhecermos melhor o trabalho que eles prestam teremos uma noção completa da realidade deste setor em Foz do Iguaçu. Serão dados concretos, para elaborarmos estratégias de ação e assistência para esse trabalhador conseguir plantar, colher, escoar e vender sua produção”, disse.

O diretor de Abastecimento, Marcos Silva, destaca que a análise desses dados vai permitir a ampliação do trabalho da secretaria. “Por vezes, chegamos às propriedades e encontramos algumas demandas específicas que, com esse cadastro, poderão ser planejadas e resolvidas antecipadamente”.

