Benefício: VEJA QUEM PODE RECEBER O NOVO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Começou nesta sexta-feira (2) a consulta do novo auxílio emergencial. Ao todo, serão R$ 43 bilhões desembolsados pelo governo para amparar 45,6 milhões de brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus. Pelas novas regras, somente famílias com uma renda total de até três salários mínimos por mês (R$ 3.135) podem receber o auxílio, sendo que a renda per capita precisa ser inferior a um salário mínimo. Beneficiários do Bolsa Família recebem o benefício com o valor mais alto.

Vale lembrar que cidadãos que recebam benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, não fazem parte do público que receberá as parcelas. Para fins de elegibilidade, são avaliados os critérios com base no mês de dezembro de 2020.

QUAIS SÃO OS NOVOS VALORES DAS PARCELAS?

O auxílio emergencial de 2021 terá três valores diferentes baseados na composição familiar. Serão, ao todo, quatro parcelas:

R$ 150 para quem mora sozinho

R$ 250 para famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres

R$ 375 para famílias chefiadas por mulheres

VEJA O PASSO A PASSO PARA SABER SE RECEBERÁ O NOVO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Se você quer saber se tem direito ao pagamento e quanto receberá, é possível fazer a consulta pelos sites da Caixa Econômica Federal e da Dataprev. Confira o passo a passo:

Entre no site da Caixa e clique em “Acompanhe o seu benefício”;

Na página seguinte, digite nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe. Clique no quadro “não sou um robô” e depois em “continuar”

A página seguinte mostrará se o auxílio foi aprovado e a data de pagamento do benefício conforme o calendário do governo. Quem preferir pode ligar para o telefone 111 para tirar dúvidas sobre o novo auxílio.

DATAPREV

Entre no site da Dataprev e digite CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Clique em “não sou um robô” e depois em “enviar”.

Na página seguinte, em “Resultado do Processamento” aparecerá se o auxílio foi aprovado e o valor que tem direito a receber.

O QUE FAZER SE NÃO ESTIVER INCLUÍDO NA DATAPREV OU CAIXA

Para aqueles que fizeram as consultas no Portal de Consultas da Dataprev ou no site da Caixa e não foram incluídos como beneficiários do auxílio, é possível contestar a decisão por até dez dias — ou seja, até o dia 12 de abril.

Para fazer isso, é bastante simples: basta clicar no item “contestar” na tela em que diz que seu nome não foi liberado pra receber o benefício. Serão aceitos como critérios de contestação desatualização na base de dados, por exemplo. Mas vale lembrar que só podem contestar aqueles que receberam o benefício em dezembro de 2020 e não estão na lista deste ano.

QUEM NÃO PODE RECEBER

Residentes médicos

Multiprofissionais

Beneficiários de bolsa de estudo

Estagiários

Pessoas com rendimento tributário acima de R$ 28.559,70 em 2019

Tributados com fonte superior a R$ 40 mil

Quem, em 2019, tinham propriedade de bens em direitos em valor total superior a R$ 300 mil

Pessoas com menos de 18 anos (exceto mães adolescentes)

Pessoas no sistema carcerário em regime fechado

Pessoas com CPF vinculado à concessão de auxílio-reclusão

Quem tem indicativo de óbito nas bases do governo federal

Quem tem CPF vinculado à concessão de pensão por morte.

QUANDO O BENEFÍCIO SERÁ PAGO?

O calendário divulgado pela Caixa afirma que os pagamentos serão iniciados no dia 6 de abril para quem faz parte do Cadastro Único e para quem se inscreveu pelo Caixa Tem. Os depósitos serão feitos na conta poupança digital da Caixa, qual o usuário pode acessar pelo aplicativo Caixa Tem, disponível tanto para smartphones com o sistema operacional Android quanto para iPhones (iOS). Antes de ter acesso aos saques, o beneficiário terá acesso somente à movimentação digital do valor da parcela.

Os beneficiários do Bolsa Família receberão a partir do dia 16 de abril e seguirão o calendário de pagamento do benefício.

Mês de aniversário Depósito em conta Saque

Janeiro 6 de abril 4 de maio

Fevereiro 9 de abril 6 de maio

Março 11 de abril 10 de maio

Abril 13 de abril 12 de maio

Maio 15 de abril 14 de maio

Junho 18 de abril 18 de maio

Julho 20 de abril 20 de maio

Agosto 22 de abril 21 de maio

Setembro 25 de abril 25 de maio

Outubro 27 de abril 27 de maio

Novembro 29 de abril 1º de junho

Dezembro 30 de abril 4 de junho

(Da redação com CNN)

