Blitz: AÇÃO INTEGRADA DE FISCALIZAÇÃO URBANA, COM USO DA POLÍCIA, FEZ MAIS DE 500 VISTORIAS NO FIM DE SEMANA

As barreiras sanitárias da Prefeitura de Foz do Iguaçu contaram com o apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O trabalho da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) em Foz do Iguaçu no fim de semana resultou em 501 vistorias, divididas entre infrações em estabelecimentos e residências (108), blitzes e autuações em barreiras sanitárias (393). Foram aplicadas 38 multas, principalmente a condutores que circulavam fora do horário permitido, sem a devida justificativa.

Foto: Christian Rizzi/PMFI.

As barreiras sanitárias, já com o reforço do efetivo da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, orientaram 37 veículos a retornar ao Paraguai por conta de condutores que não apresentaram o teste RT-PCR negativo. Com o aumento de pessoal, foi possível realizar bloqueios itinerantes, cobrindo novos pontos ao redor da cidade.

O diretor de Fiscalização, Nilton Zambotto, destacou o trabalho conjunto e o empenho de diversas forças para a realização das fiscalizações. Toda a operação foi composta por servidores da Secretaria de Fazenda, Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, Vigilância Sanitária, além de agentes da Guarda Municipal, PM e Corpo de Bombeiros.

“O apoio de cada pessoa foi essencial. Não queremos comemorar números altos de fiscalização pois desejamos que a população faça a sua parte e respeite os decretos vigentes, não circulando fora do horário limite, muito menos provocando aglomerações clandestinas”, afirmou.

Boletim 24/05/2021: FOZ REGISTRA 70 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, 24/05/2021, 70 casos de covid-19. No total, são 36.422 casos da doença no município desde o início da pandemia. Destes, 34.894 pessoas já estão recuperadas.

Dos 70 novos casos, 38 são mulheres e 32 homens, com idades entre 8 meses e 84 anos. Entre eles, 68 estão em isolamento domiciliar e 2 internados.

Do total de casos ativos, 508 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 163 pessoas estão internadas.

ÓBITOS

Foz do Iguaçu registrou 3 óbitos em consequência da covid-19. As vítimas são 3 homens de 57, 66 e 73 anos. No total, são 857 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

SAMU ATENDE MAIS DE 1.900 CASOS DE COVID-19 EM CINCO MESES

Profissionais foram treinados e receberam EPIs para dar assistência aos casos suspeitos da doença; serviço também recebeu viatura para a transferência de pacientes para hospitais.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência) de Foz do Iguaçu atendeu, somente em 2021, mais de 1,9 mil ocorrências de casos suspeitos de covid-19. O serviço municipal presta assistência a esses casos desde os primeiros registros da doença. “Nos adequamos para garantir o atendimento à alta demanda gerada pelo coronavírus”, disse a coordenadora-geral do Samu, Ana Paula Campelo.

Equipes de profissionais do serviço foram treinadas para o atendimento das pessoas sintomáticas ou casos confirmados de covid-19. “Os treinamentos prepararam as equipes para os cuidados e para conter a disseminação da doença. Intensificamos os cuidados dos profissionais com o uso de EPIs (equipamentos de proteção individual) e a desinfecção diária das viaturas”.

As adaptações foram feitas com o apoio da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu, da Itaipu Binacional e da Secretaria Estadual da Saúde com a aquisição de insumos e EPIs necessários para esse atendimento.

CONVOCAÇÃO

A prefeitura remanejou servidores de outros setores para o serviço e convocou aprovados em concurso público para compor as escalas de enfermagem. Com o aumento do número de casos graves, foi necessária também a implantação de uma viatura específica para realizar a transferência de pacientes para os hospitais de referência.

A chamada Unidade Intermediária de Atendimento é composta por enfermeiro e motorista socorrista, e funciona como apoio à Unidade de Suporte Avançado. Ela é equipada com UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Móvel, respirador pulmonar, bomba de infusão, incubadora de transporte e outros materiais de prestação do serviço de emergência.

“Essa ambulância passou a ser o diferencial nesses casos de emergência durante a pandemia. Além dessa unidade, temos ainda duas Unidades de Suporte Avançada, também com os equipamentos de UTI Móvel, mas com médico fixo, cinco Unidades de Suporte Básico e duas motolâncias”, disse Ana Paula Campelo.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado