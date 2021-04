Boletim 07/04/2021: FOZ REGISTRA 87 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, 07/04/2021, 87 casos de covid-19, totalizando 32.239 casos da doença no município. Destes, 31.126 pessoas já estão recuperadas.

Dos novos casos, 56 são mulheres e 31 homens, com idades entre 11 dias e 90 anos. Dos 87 novos casos, 79 encontram-se em isolamento domiciliar e 8 internados.

Dos casos confirmados, 265 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 163 pessoas estão internadas.

Óbitos

Foz do Iguaçu registrou 7 óbitos em consequência da covid-19, totalizando 685 mortes pela doença no município. As vítimas são 3 mulheres de 51, 83 e 90 anos e 4 homens de 58, 68, 72 e 77 anos.

Saúde da Família: CENTRO DE ESPECIALIZADES MÉDICAS DE FOZ TERÁ AMBULATÓRIO PARA ACOMAPANHAR GESTAÇÕES DE ALTO RISCO

As pacientes serão encaminhadas ao CEM pelo programa Saúde da Família e receberão acompanhamento conforme a necessidade dos casos.

Desde terça-feira (6), o Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Foz do Iguaçu oferece um atendimento exclusivo a mulheres com gestação de alto risco. O ambulatório conta com um obstetra e um auxiliar de enfermagem exclusivo para as consultas.

As pacientes serão encaminhadas por meio dos médicos e enfermeiros do programa Saúde da Família, que farão o agendamento via sistema, de acordo com a complexidade dos casos, com frequência semanal, quinzenal ou mensal.

Segundo Elisandra de Araujo, gerente técnica do CEM, entre os equipamentos à disposição para as consultas estão o ultrassom e o cardiotocógrafo. Com a mudança, os atendimentos relacionados a esses casos saem das Unidades Básicas de Saúde e passam a ficar centralizados.

“São aparelhos que o médico terá à disposição no consultório e ajudarão a monitorar a situação dos casos e fazer o acompanhamento conforme a necessidade. Com essa alteração, mantemos o objetivo de organizar a rede”, afirma.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Rosa Maria Jeronymo, a mudança vai permitir um melhor acompanhamento das gestações de alto risco. “O objetivo é fazer com que essas mulheres sejam atendidas de forma mais humanizada, mais próxima, além de facilitar o acesso a esses equipamentos que são fundamentais para o acompanhamento destes casos e, assim, minimizar os riscos para as mães e os bebês”, comenta.

